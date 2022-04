Johnny Depp y Amber Heard, las claves y el origen del litigio que enfrenta de nuevo a la pareja

El pasado lunes 11 de abril comenzó el juicio de Johnny Depp y Amber Heard en los tribunales de Fairfax County en Virginia (Estados Unidos), un pleito televisado que está creando gran expectación en el mundo entero pero también mucha confusión. Aunque el tema del acoso domina la crónica, lo que se juzga en la sala no es si existió o no violencia domestica entre la pareja, sino quien ha difamado a quien y cuánto deberá indemnizarle por ello. Virginia es escenario estos días de un litigio que se espera que dure unas seis semanas y que está sacando a la luz todos los detalles de la tortuosa relación que vivió el corto matrimonio. Los trapos sucios de un amor tóxico, contaminado por las drogas y la falta de respeto que la terapeuta de ambos, Laurel Avis Anderson, ha catalogado ante el juez como una relación de “abuso mutuo”.

Así surgió su amor, una relación de cinco años

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron durante el rodaje de Diario de un seductor, en aquel set se enamoraron y tres años más tarde decidieron casarse, en 2015. Un año y tres meses después Amber solicitó el divorcio poniendo una demanda en la que acusaba al actor de malos tratos, entonces se le concedió la orden de alejamiento. El actor lo desmintió todo y tras un acuerdo millonario que incluía la retirada de la demanda, la pareja firmó el divorcio de manera amistosa en enero de 2017, emitiendo un comunicado que aclaraba así lo sucedido entre ellos: “Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre con amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”

El árticulo de Amber que provocó de nuevo el incendio

Todo parecía estar arreglado entre ambos actores hasta que el 18 de diciembre de 2019 Amber Heard publicó un artículo en el Washington Post como embajadora de los derechos de la mujer en la American Civil Liberties Union en favor del movimiento Me Too. En las páginas del tabloide americano la actriz recordaba aquellos años de litigio así: “Hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”, asegurando que tras denunciar al actor su carrera se había hundido: “Amigos y asesores me dijeron que nunca más volvería a trabajar como actriz, que estaría en la lista negra. Acababa de rodar una campaña de dos años como el rostro de una marca de moda global y la empresa me despidió. Surgieron dudas sobre si podría mantener mi papel de Mera en las películas Justice League y Aquaman”

Amber Heard en favor del movimiento Me Too

La actriz esperaba que sus palabras ayudaran “a que las mujeres que se presenten para hablar sobre la violencia reciban más apoyo” y aunque en ningún momento mencionó a su ex pareja, detalló haber vivido un auténtico calvario tras denunciarle por abuso y violencia: “Escribo esto como una mujer que tenía que cambiar mi número de teléfono semanalmente porque recibía amenazas de muerte. Durante meses, rara vez salía de mi apartamento y, cuando lo hacía, me perseguían drones con cámaras y fotógrafos a pie, en motocicletas y en automóviles. Los medios sensacionalistas que publicaron fotos mías las hicieron girar en sentido negativo. Me sentí como si estuviera en un juicio en el tribunal de la opinión pública, y mi vida y mi sustento dependían de una miríada de juicios que escapaban a mi control”.

Johnny Depp pide 50 millones de dólares a la actriz por difamación

Johnny Depp se sintió aludido y en marzo de 2020 interpuso una demanda millonaria contra la actriz por difamación que fue admitida. El actor le pedía a su ex mujer 50 millones de dólares por las “falsas acusaciones” que había vertido en aquel artículo. Entonces Amber respondió con una contrademanda de 100 millones el 2 de septiembre en la que aseguraba que el actor estaba detrás de una campaña de desprestigio contra ella en “un intento de arruinar su vida y su carrera, simplemente porque fue víctima de violencia doméstica a manos del Señor Depp”, según su equipo de abogados.

Primer cara a cara en Londres en 2020

Dentro de seis semanas, el tiempo que se espera que dure el juicio que está enfrentando ahora de nuevo a la pareja en Virginia, el jurado deberá de decidir quien difama a quien, mientras tanto está saliendo a la luz todo lo sucedido entre la pareja: los gritos, los insultos, las peleas, su supuesta relación con las drogas e incluso algunas sospechas de infidelidades. Algo que ya pasó hace dos años en Londres, cuando el actor fue a juicio y perdió su demanda contra The Sun por difamación. Entonces, el juez, tras escuchar el testimonio de Amber, dictaminó que las acusaciones del periodico que le calificaban de "golpeador de esposas" eran "sustancialmente verdaderas". Tampoco entonces se juzgaba si había habido o no malos tratos entre ellos, lo que quedó demostrado fue tan sólo que los medios podían hablar de ellos basandose en las acusaciones de su mujer.

Familiares, amigos y compañeros de profesión testifican públicamente

Ahora ninguna de las dos partes está escatimando a la hora de sacar trapos sucios a relucir, todos encaminados a demostrar un error por ambas partes. Han testificado ya Isaac Baruch, amigo de Johnny Depp; la hermana mayor del actor, Kate James, la asistente personal de Amberd Heard; Laurel Avis Anderson, terapeuta de la pareja y se espera que pronto lo hagan también otros famosos actores que tuvieron relación con la pareja durante su matrimonio como Paul Bettany, Jason Momoa, James Franco o Elon Musk. Cada nuevo testimonio aviva más el interés por esta tortuosa relación que tuvo lugar en Hollywood hace ahora cinco años y que vuelve a despertar el interés del mundo entero.

