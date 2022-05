La relación de Johnny Depp y Kate Moss, en el punto de mira tras un comentario de Amber Heard

Todo lo que sucede en la sala que alberga el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard es objeto de un exhaustivo escrutinio: las palabras de los testigos, los gestos de los actores, las preguntas de los abogados, las reacciones… Nada pasa desapercibido a quienes siguen al minuto el proceso televisado por un conocido canal, y así uno de los temas objeto de debate es la reciente mención que hizo la actriz Amber Heard sobre la expareja de Depp, la modelo Kate Moss. Mientras detallaba la intérprete de Aquaman los episodios de abusos y violencia de los que acusa a su exmarido, mencionó a la modelo Kate Moss con quien Johnny mantuvo una relación que duró tres años (de 1994 a 1997).

Amber Heard explicó que durante una de sus discusiones con Depp, la hermana del artista Whitney se metió entre ambos y que entonces Amber temió que ella sufriera algún daño por parte del actor. Comentó que “inmediatamente pensé en Kate Moss y las escaleras y traté de pegarle”. Ante este comentario se pudo ver al abogado del intérprete hacer un gesto de triunfo cerrando el puño, aunque no se sabe el motivo por el que lo hizo. La próxima semana cuando se reanuden las sesiones quizá se desvele.

No es la primera vez que Amber se refiere a los comentarios que hubo sobre Johnny Depp y Kate Moss, pues ya lo hizo en el proceso judicial que enfrentó a Depp y el diario The Sun en 2020 (también fue un juicio por difamación que perdió el actor). Este detalle ha devuelto la atención acerca del noviazgo del actor y la modelo, que formaron una de las parejas más conocidas de los años noventa. Salieron juntos después de que el intérprete de Piratas del Caribe rompiera su noviazgo con Winona Ryder y hubo incluso rumores de compromiso aunque, como señaló entonces People, su relación estuvo marcada por los altibajos y las acaloradas discusiones.

Fueron vistos discutiendo en público y se informó en 1994 de que Depp fue arrestado por causar daños materiales en el hotel de Nueva York donde se alojaba con Moss. Cuando finalizaron su noviazgo, Depp declaró que “nunca antes” se había enamorado de esa manera. "He sido muy estúpido porque teníamos mucho a favor de nuestra relación. Yo soy el que tiene que asumir la responsabilidad de lo que sucedió: era difícil llevarse bien conmigo, dejé que mi trabajo se interpusiera y no le presté la atención que debería haberle dado", dijo en una entrevista en HELLO! en 1998."Claro que debería preocuparme por mis películas, pero cuando llegaba a casa debería tratar de dejar ese mundo atrás. No podía hacer eso y era horrible vivir conmigo. Hazme caso, a veces soy un completo idiota", confesó.

Kate Moss por su parte hizo unas declaraciones en 2012 a Vanity Fair en las que señaló: "No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo, eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar". Aunque no suele referirse a su vida personal, Kate comentó que durante mucho tiempo después de su ruptura estuvo triste. La pregunta que ahora queda en el aire es si el equipo legal del actor llamará a declarar a la modelo tras esta mención que ha hecho Amber Heard durante su testimonio (en un primer momento quedó descartada como testigo, como se ha informado).