Johnny Depp gana la demanda por difamación a Amber Heard, que tendrá que pagarle 15 millones de dólares

El pasado 27 de mayo la guerra judicial entre Johnny Depp y Amber Heard quedó vista para sentencia después de un largo procedimiento que se extendió durante seis semanas y fue retransmitido en directo desde el tribunal de Fairfax, en Virginia. Hoy, 1 de junio, el juicio por difamación más seguido de todos los tiempos ha llegado a su fin tras más de tres días de deliberaciones: ya se conoce su veredicto final. No hay culpable ni inocente, puesto que es un proceso civil y no se juzga un delito, pero el jurado ha fallado a favor del actor al considerar que ha probado todos los elementos de difamación. Tal y como ha informado la jueza Penney Azcarate, su exmujer tendrá que pagarle 15 millones de dólares por los daños.

La decisión ha sido tomada por jurado popular compuesto por siete miembros, cinco de ellos hombres y dos mujeres, quienes han dado respuesta a un cuestionario de intrincadas preguntas el vencedor y el vencido en el juicio más mediatico del siglo XXI. Por fin se ha conocido quién de los dos ha difamado y cuánto deberá indemnizarle por ello. Mientras se conocía el veredicto, Amber Heard estaba en la sala junto con su equipo legal y antes de conocer la resolución se ha mostrado visiblemente inquieta tocándose el pelo y el collar que llevaba puesto. Vestida de negro y situada entre sus abogados, ha escuchado las palabras de la juez con el rostro serio. Por su parte, el protagonista de Piratas del Caribe no se encontraba presente puesto que se encuentra en Reino Unido por motivos laborales.

Johnny Depp demandó a su exmujer Amber Heard y pidió una compensación de 50 millones de dólares en materia de daños y perjuicios, alrededor de 47 millones de euros, por haber escrito un artículo publicado por el Washington Post en 2018 diciendo que era "una figura pública que representa la violencia doméstica", sin nombrar a Johnny Depp. En el caso de la actriz de Aquaman contratacó al actor de Animales fantásticos y le reclamó el doble de esa cantidad, 100 millones de dólares, alrededor de 93 millones de euros, por el "abuso y acoso" al que la ha sometido después de que ella solo se limitase a ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Desde que concluyó el juicio los expertos legales creyeron que el protagonista de Piratas del Caribe no tenía opciones reales de obtener una sentencia favorable (recordemos que el intérprete ya perdió la demanda que interpuso en 2020 contra The Sun por el mismo motivo en el Reino Unido). El objetivo de Depp en el proceso era probar que hubo difamación y que Amber Heard actuó con “malicia real” cuando escribió el artículo de The Washington Post y que lo que exponía en él es falso, pero a este respecto se pronunció Daniel Gutenplan, experto del despacho Enenstein Pham & Glass, quien aseguró en People que "la difamación es muy difícil de probar". En cambio la opinión pública, que ha sido imposible que se mantuviera al margen, ha realizado un juicio paralelo y siempre confió en que el actor pudiera ganar el caso. El hecho de que se fuera televisado también provocó que las imágenes y declaraciones de la pareja se hicieran virales.

Después de las seis intensas semanas que ha durado el proceso judicial en una corte de del condado de Fairfax (Virginia) en las que ha habido lágrimas, momentos de máxima tensión, ataques y testimonios y audios durísimos, los actores pidieron al jurado que consideraran si alguno de ellos sufrió un daño real en su carrera. Depp alegó que perdió decenas de millones de dólares debido a las acusaciones de violencia doméstica de Heard, sin embargo el exagente y exgerente comercial del actor testificó que el comportamiento poco profesional de Depp había atenuado el entusiasmo de Hollywood por el actor, lo que provocó graves problemas financieros para la estrella.

Por su parte, Heard afirmó que Depp orquestó una campaña de difamación que casi le costó un papel en la secuela de Aquaman 2, junto con patrocinios y otras oportunidades de televisión y cine, aunque el director de DC Films, Walter Hamada, declaró que no fue la publicidad negativa derivada de la pelea legal con Depp lo que hizo que casi perdiera el papel, más bien, se debió a la falta de química con Jason Momoa, la estrella de la película.

Entretanto en todo el tiempo que ha durado la deliberación, no ha habido ni rastro de Heard, desaparecida del foco mediático desde su último día de comparecencia ante el juez. Sin embargo, Depp ha hecho acto de presencia dando rienda suelta a una de sus grandes pasiones: la música. En numerosas ocasiones ha demostrado su talento con su propio grupo, Hollywood Vampires, y en los días después del juicio se subió al escenario junto a Jeff Beck para participar en su concierto en el Royal Albert Hall de Londres, ganándose la ovación del público. En el concierto coincidió a su vez con su antiguo amor, Kate Moss, que testificó en el juicio, y donde volvió a mostrarle todo su apoyo al intérprete de Eduardo Manostijeras. La top model, durante una declaración jurada via telemática desde Inglaterra que duró 3 minutos, negó que el actor la hubiera agredido durante los años que estuvieron juntos. Alegó que el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate jamás la tiró por las escaleras, ni la empujó, ni pegó, desmintiendo así los comentarios que había hecho previamente Amber Heard, basados en un rumor.