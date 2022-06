Amber Heard se siente 'humillada' tras conocer la sentencia en el juicio contra Johnny Deep

Las primeras reacciones de Amber Heard tras conocer que ha perdido la causa contra Johnny Deep no se han hecho de esperar. "La decepción que hoy siento no tiene palabras. Tengo el corazón roto porque la gran montaña de evidencias que he presentado no han sido suficientes para sobreponerse a la influencia desmedida que tiene mi exmarido. Estoy todavía más disgustada por lo que esta sentencia supone para otras mujeres. Es una marcha atrás. Una marcha atrás en los derechos de una mujer que habla y no es tomada en serio. Una marcha atrás en el que la violencia contras las mujeres es algo que debe tomarse en serio. Creo que Johnny ha logrado que el jurado pasará por alto la libertad de expresión y las pruebas tan concluyentes que hicieron que ganará en Reino Unido. Estoy triste por haber perdido este caso, pero todavía estoy más triste por haber perdido el derecho, que me corresponde como ciudadana de Estados Unidos, de hablar en libertad" han sido las palabras que la protagonista de Aquaman ha compartido en sus perfiles sociales después de que el jurado popular haya dictaminado que deberá pagar 15 millones de dólares por difamación al que fuera su esposo.

La sesión de hoy ha sido especialmente dura para la actriz y esto se ha reflejado en su rostro. Desde el principio ha entrado en la corte con el semblante cabizbajo y apenas ha levantado la cabeza en ningún momento para mirar a los ojos de la jueza, que leía con determinación los numerosos cargos en su contra. Una actitud que apenas ha variado en el tiempo que ha transcurrido dentro de los juzgados y que solo ha alterado para limpiar las lágrimas que algún momento ha aparecido por su rostro. Una imagen sería que también ha complenado con las ropas que lucía en esta ocasión, un vestido negro y sobrio que ha mostrado su bajo de estado de ánimo.

En esta ocasión, quien no ha estado presente en la corte ha sido el intérprete de Piratas del Caribe. Sin embargo, sí que ha hecho público un comunicado donde mostraba su felicidad por su reciente victoria en los banquillos de la justicia. "Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente humilde y en paz. Lo mejor está por venir", ha declarado visiblemente aliviado por terminar este largo proceso judicial. Igualmente, también tendrá que pagar 2 millones de dólares a la artista, por la difamación que sus abogados han ejercido sobre su persona durante las semanas que ha durado su cara a cara.

De lo que no cabe duda es que este será uno de los juicios más recordados de la historia de Hollywood. Un proceso legal que ha sacado a la luz los episodios más turbulentos que los dos actores vivieron durante su controvertida y breve historia de amor. Lo que está claro es que su imagen, tanto profesional como personal, no volverá a ser la misma después de este duro cruce de acusaciones.