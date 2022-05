Johnny Depp y Amber Heard, las doce claves que han marcado su guerra judicial

Johnny Depp y Amber Heard se han sentado frente a frente durante las últimas semanas en el que ya se ha convertido, así quedará en el recuerdo, en uno de los juicios más mediáticos de la meca del cine. Hollywood ha asistido, entre el estupor y la sorpresa, al enfrentamiento de dos de sus estrellas que han aireado de nuevo (lo hicieron ya en el Reino Unido en 2020), sin pudor, los detalles más íntimos de una relación marcada por los comportamientos dependientes y tóxicos. Desde el 11 de abril cientos de titulares, especulaciones, opiniones, imágenes y grabaciones han conmocionado a la opinión pública, que ha seguido con expectación el relato más polémico del breve matrimonio de la expareja. Ahora que el proceso ha quedado por fin visto para sentencia, te recordamos los momentos clave de un litigio que ha puesto en jaque la reputación de los dos actores.

Johnny Depp y Amber Heard, las claves y el origen del litigio que enfrenta de nuevo a la pareja

Ana de Armas, nombrada en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por este motivo

VER GALERÍA

El artículo de la polémica

El germen de este proceso se plantó en 2018 después de que Amber Heard publicara un artículo en The Washington Post, en el que se definía como víctima de "abuso doméstico" (sin mencionar de manera directa el nombre del actor). El protagonista de Piratas del Caribe, que desde 2016 ya había afrontado duras acusaciones de parte de su ex acerca de sus maneras, no aguantó más. Demandó por difamación a su exmujer solicitando 50 millones de dólares, asegurando que ha perdido oportunidades laborales y que su reputación se ha visto dañada irremediablemente por el citado texto. Heard, por su parte, respondió con una contrademanda a Depp por 100 millones de dólares, porque asegura que el equipo de defensores del actor han llevado a cabo una campaña de desprestigio en su contra. Argumentó por ejemplo que debido a ella la productora de Aquaman había recortado sus escenas, extremo desmentido precisamente por los responsables de la cinta, que sacaron a la luz el verdadero motivo del recorte: su poca química con Jason Momoa.

El insólito mensaje de Amber

Antes de que dieran comienzo las sesiones, llegó la primera sorpresa inesperada: Amber Heard desconcertó a la opinión pública difundiendo un mensaje en el que manifestaba que seguía teniendo cariño al actor. “Siempre he mantenido el amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que revivir los detalles de nuestro pasado juntos frente al mundo. En este momento reconozco el apoyo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré más que nunca en él. Con amor siempre, A". Nadie esperaba una declaración así de parte de la intérprete, que ha descrito los episodios de violencia y abuso que denuncia haber sufrido de manera muy detallada y gráfica a lo largo de varias sesiones y entre lágrimas.

VER GALERÍA

Un juicio en televisión

El proceso comenzó el 11 de abril del 2022 ante un jurado compuesto por siete personas (cuatro hombres y tres mujeres; además hay cuatro suplentes), que han escuchado muchos detalles, duros, escabrosos y perturbadores, de la vida en común de la expareja y han examinado las pruebas presentadas por ambas partes. Cada uno de los equipos defensores ha dispuesto de 61 horas y 15 minutos para presentar sus testigos y pruebas ante la jueza, Penney Azcarate. Han sido en total 30 días de sesiones, que se han televisado en el canal Court.tv, y han generado una gran expectación entre la opinión pública, que ha analizado al milímetro los gestos y reacciones de los actores.

'No he golpeado a ninguna mujer'

“Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida". Con estas contundentes palabras comenzó Johnny Depp su turno de declaración. A lo largo de los tres días que duró su testimonio en el estrado, el artista recordó el impacto que tuvieron en su carrera las acusaciones de abuso, habló de sus adicciones y de las fuertes peleas que mantuvo con su exmujer. "Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo" dijo sobre su imagen pública. Dijo además que había sufrido lesiones por parte de Heard durante los enfrentamientos que describió ante el jurado, que le escuchó también hablar sobre su juventud y sus primeros años como un intérprete de éxito. La última semana volvió a subir al estrado para reiterar que nunca ha sido violento con su exmujer. Ningún ser humano es perfecto, pero nunca en mi vida he cometido agresión sexual, abuso físico, ni todas esas historias escandalosas".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Las acusaciones de abuso y violencia más duras

El testimonio de Amber Heard fue igualmente duro pues confesó haber sido víctima de abusos y violencia a manos de su exmarido. “Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo", aseguró sin poder contener las lágrimas. La protagonista de Aquaman relató que en varias ocasiones supuestamente el actor la golpeó y abusó sexualmente de ella. Detalló desagradables sucesos y presentó grabaciones e imágenes que sacaron a la luz los comportamientos más nocivos que tuvieron durante su vida en común -se habló mucho de un polémico incidente ocurrido en Australia en 2015-. Su testimonio se prolongó durante cuatro intensas sesiones en las que el intérprete mantuvo en todo momento la cabeza bajada. En una de las últimas jornadas, de nuevo entre lágrimas, Amber se derrumbó ante el juez, contándole el efecto que este proceso ha tenido en su vida. "Me acosan, humillan y amenazan. La gente quiere matarme, recibo cientos de amenazas de muerte regularmente, todos los días. Miles desde que comenzó este juicio".

Bajo el microscopio de la opinión pública

Gestos y reacciones de los actores han sido objeto de milimétrico escrutinio, juicio y análisis, acaparando miles de clips y espacio en el universo virtual. Se ha sabido que el equipo de seguridad de los actores y el juzgado tenían un protocolo para evitar que se cruzaran al entrar y salir de la sala -algo que casi ocurre en una ocasión y que se convirtió en un vídeo viral en cuestión de horas- y también el motivo por el que Depp no ha mirado nunca de manera directa a su exmujer. La propia abogada del actor le recordó a Amber la frase que le dijo su exmarido después de firmar el divorcio: “Él le prometió que no volvería a ver sus ojos nunca más”. Y lo ha cumplido en este proceso. No se sabe sin embargo el motivo por el que Amber copió en varias ocasiones el estilismo que llevaba el actor durante el juicio (trajes similares e incluso los mismos complementos), aunque se apuntó a que era una estrategia, una especie de “juego mental”.

VER GALERÍA

Análisis psicológicos opuestos

Se han cuestionado los comportamientos de los actores, por lo que la opinión de los expertos en psicología ha sido otra de las bazas utilizadas por ambos equipos legales. Los informes arrojaron conclusiones distintas dependiendo de la parte que hubiera presentado al experto: la Dra. Hughes, llamada por la defensa de Heard, afirmó que la actriz sufre un trastorno de estrés postraumático tras los brutales abusos que denuncia; mientras que la Dra. Curry, contratada por Depp, afirmó que la artista padece en realidad un desorden de personalidad. Durante el juicio se ha escuchado además al personal de seguridad de la expareja, empleados, colaboradores, amigos y familiares. Fueron interrogadas así la hermana de Depp, Christi Dembrowski, que habló de su difícil infancia; y la de Amber, Whitney Henriquez, que acusó a Depp de ser violento también con ella.

Así describen a Johnny Depp sus exparejas

Una reclamación de paternidad y 'la aparición' de Jack Sparrow: los momentos más insólitos del juicio

VER GALERÍA

Kate Moss, frente a un rumor de hace veinte años

La vida sentimental del protagonista de Eduardo Manostijeras ha sido objeto de revisión después de que algunas de sus exparejas le definieran como “celoso” y “manipulador”. Fuera del edificio se han recordado sus relaciones y se ha recurrido a la hemeroteca para comprobar si todas sus ex hablaban mal de él. Pero ¿qué ocurrió en el juicio? Hablaron la actriz Ellen Barkin, de 68 años, que salió con Depp en los noventa y le calificó de “hombre controlador y celoso”, además de relatar las adicciones del actor y su cuestionable comportamiento; y la modelo Kate Moss. No estaba anunciado el testimonio de la modelo por lo que se convirtió en una de las sorpresas de la última semana del proceso. Fue Amber Heard la que posibilitó su presencia ante el juez (mediante videollamada) tras mencionarla mientras contaba una de sus discusiones violentas con Johnny. Insinuó Heard que temía por su integridad pues recordaba la caída por las escaleras de Kate Moss mientras estaba con el actor, un rumor que marcó la controvertida relación de la pareja en los noventa. Kate desmintió las especulaciones y dijo: "Nunca me empujó, ni me ha pateado ni me ha tirado por ninguna escalera".

Intentos fallidos de parar el proceso

El equipo de abogados de Amber Heard trató de lograr que el juez desestimara el caso de difamación en contra de su cliente, alegando que hasta el momento la parte contraria no había presentado evidencias que sustentaran la acusación. Sin embargo, tras escuchar a ambas partes, la jueza rechazó la petición de los abogados de la intérprete de Aquaman, asegurando que el equipo de Depp había presentado suficientes evidencias para que el juicio continuara. Un pequeño revés para la intérprete, que durante el proceso cambió su agencia de relaciones públicas para mejorar la imagen que se estaba dando de ella en los medios de comunicación. Depp también intentó que se desestimara la contrademanda presentada por su ex, pero igual que en el caso anterior, no se aceptó la petición.

VER GALERÍA

¿El romance de Depp con su abogada?

Muchos han sido las anécdotas que este proceso ha convertido en noticia, del mismo modo que se han erigido como protagonistas quienes estaban en un aparente segundo plano. Es el caso de la abogada de Depp, Camille Vasquez, cuya buena sintonía con el actor acaparó numerosas especulaciones. Ante los comentarios acerca de una posible relación sentimental con el artista, la letrada, alabada además por su hábil interrogatorio a Amber Heard, se limitó a sonreír. Parece que Vasquez tiene pareja por lo que los rumores quedaron despejados en unas horas. Concentrados al máximo en su papel de interrogadores, los abogados han protagonizado errores inesperados, como ocurrió a Ben Rottenborn, defensor de Amber Heard. Estaba interrogando a un testigo cuando dijo: “Objeción, rumores”. “Pero si usted fue quien hizo la pregunta” le recordò la jueza ante las risas del resto de letrados

El juicio paralelo

La sala del tribunal en el condado de Fairfax, en Virginia (Estados Unidos), no ha sido el único lugar en el que se ha debatido este caso. La emisión del proceso en televisión ha generado un juicio paralelo entre los fans que han expresado un apasionado apoyo a una u otro parte. El contenido presentado en este sentido se ha centrado en las palabras y las reacciones de ambos actores, analizando las pruebas presentadas y rebatiendo las diferentes versiones. A pesar de que la magistrada dijo que no quería un "circo" fuera del juzgado, sus puertas se han llenado de seguidores que recibían entre vítores a los artistas y esperaban durante horas para sentarse en la sala. Incluso algunos fans tuvieron que ser desalojados de uno de los 100 lugares reservados en sala, como una mujer que se declaró a gritos al actor y aseguró que el hijo que llevaba en brazos era fruto de su amor. Complicado en estas circunstancias mantenerse aislado del ruido virtual que ha rodeado el proceso y lo ha convertido en muchas ocasiones en un auténtico espectáculo, aunque el caso en cuestión no es susceptible de ser banalizado en absoluto.

VER GALERÍA

Lo más difícil de probar

Las pruebas se han presentado, los testimonios se han escuchado, los abogados han presentado sus conclusiones y el jurado, que durante esta tiempo seguramente ha luchado por mantenerse al margen del ruido mediático, tiene que tomar su decisión. En este proceso civil se le presentaba un difícil reto a los defensores de Johnny Depp, puest tenían que demostrar que Amber Heard actuó con “malicia real” cuando escribió el artículo de The Washington Post en 2018. Dado que el actor es una figura pública le correspondía a él presentar pruebas de que su exmujer actuó con esta intención y que lo que expuso es falso. “La malicia real para los propósitos de la ley de difamación significa que la declaración se hizo con conocimiento de que era falsa o con una indiferencia imprudente sobre si era falsa o no”, señaló Lili Levi, profesora de derecho en la Escuela de la Universidad de Miami (Poynter). Numerosos expertos que opinaron sobre el caso estuvieron de acuerdo en una cosa: la difamación es una cosa muy difícil de probar. La decisión del jurado se presenta así rodeada de una gran incertidumbre, aunque también hay algo en lo que los analistas coinciden: la imagen de los actores no volverá a ser la misma.