Kate Moss desmiente el testimonio de Amber Heard: 'Johnny Depp no me tiró por las escaleras' La modelo, que fue pareja del actor durante tres años, ha declarado en la última semana del juicio

En la última semana del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, Kate Moss ha sido llamada a declarar y su intervención ha generado una gran expectación. La modelo, que mantuvo una relación sentimental con el protagonista de Piratas del Caribe desde 1994 a 1997, ha explicado que en el tiempo que duró su romance nunca sufrió una agresión por parte del actor. Además, ha detallado que durante unas vacaciones que pasaron en Jamaica no la empujó por las escaleras tal y como Amber Heard insinuó en una de las sesiones del interrogatorio que comenzó hace un mes y medio. "Nunca me empujó, ni me ha pateado ni me ha tirado por ninguna escalera", ha dicho.

La modelo, que ha intervenido a través de una videollamada hecha desde su casa en Gloucestershire, ha contado Benjamin Chew, abogado del actor, que cuando se cayó en el resort Golden Eye de Jamaica estando con Depp fue porque el suelo estaba mojado. "Estaba saliendo de la habitación, había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me hice daño en la espalda. Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor", ha comenzado a relatar. Moss, vestida con camisa blanca y americana negra para el juicio, también ha explicado que el intérprete fue corriendo a ver qué le había pasado, la llevó a la habitación y consiguió atención médica. La única pregunta a la que no ha respondido ha sido a la última, que ha sido objetada: ¿Por qué ha decidido testificar?

Kate ha sido citada para dar su testimonio por el equipo legal del ganador de un Globo de Oro después de que Amber Heard la mencionara en uno de los incidentes que describió. Al relatar una pelea con Johnny Depp en la que se vio implicada su hermana Whitney Henriquez, la protagonista de La liga de la justicia aseguró que vio a su hermana al pie de una escalera y al actor dirigiéndose a ella enfadado: “Inmediatamente pensé en Kate Moss y las escaleras y traté de pegarle”. También Whitney ha dado estas semanas su testimonio y ha acusado al que fue su cuñado de ejercer violencia física contra Amber y contra ella misma.

La historia de amor de Kate y Johnny fue una de las más mediáticas de la década de los 90 y sobre ellos circularon todo tipo de rumores, desde un posible compromiso a acaloradas discusiones. En 2012 la modelo recordó aquella relación y se mostró arrepentida de que su romance no hubiese continuado: "No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo, eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar". Por su parte, el actor también dijo que nunca antes se había enamorado como lo hizo de Moss y se responsabilizó de la ruptura: "Era difícil llevarse bien conmigo, dejé que mi trabajo se interpusiera y no le presté la atención que debería haberle dado".

Un juicio mediático pendiente de resolución

Se espera que el caso quede visto para sentencia este viernes tras seis semanas de juicio en Virginia que ha sido televisado en directo. El jurado tendrá que tomar una decisión acerca de la demanda de difamación que interpuso Johnny Depp contra su exmujer, con la que estuvo casado durante quince meses y a la que solicita 50 millones de dólares por dañar su imagen. A su vez, Amber contrademandó pidiendo 100 millones de dólares al considerara que su trabajo también se ha visto afectado por este proceso