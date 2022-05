Expectación en el juicio por el testimonio de Kate Moss La poca química de Amber Heard con Jason Momoa, detrás de su falta de escenas en 'Aquaman 2' El presidente de DC Films, responsable de la cinta, asegura que el enfrentamiento con su exmarido Johnny Depp no tuvo nada que ver con la decisión

Esta misma semana Amber Heard aseguraba que el enfrentamiento con su exmarido Johnny Depp había supuesto un punto de inflexión en su carrera. La actriz argumentó que la “campaña de calumnias” que ha llevado a cabo el equipo del actor es la responsable de que hayan recortado sus escenas en uno de sus proyectos más conocidos, la película Aquaman (parece que en la última entrega, la segunda basada en este personaje fantástico, la intérprete aparece solo en 10 minutos). A este respecto declaró Kathryn Arnold, exproductora y consultora dedicada a la industria del entretenimiento, que apoyó las afirmaciones de Amber, comparando su posible proyección profesional con la de Ana de Armas y Zendaya.

Sin embargo, se escuchó también el testimonio del presidente de DC Films, división de Warner Bros responsable del proyecto, Walter Hamada, que desveló el motivo real que se esconde tras las decisiones de la productora. Hamada, cuyas palabras se grabaron previamente, aseguró que el equipo de la cinta tenía dudas sobre si volver a contar con Amber o no para una segunda parte, pues no tenía suficiente química con su compañero, Jason Momoa. No se redujo su papel, sino que se ciñeron a lo que habían planteado inicialmente, como apuntó Hamada. “La dimensión del papel de la película que ella tiene se determinó en el desarrollo temprano del guión, que habría ocurrido en 2018, diría. La participación del personaje en la historia era más o menos la que había desde el principio. Desde las primeras etapas de desarrollo del guión, la película se construyó en torno al personaje de Arthur y al personaje Orm. Arthur es Jason Momoa y Orm es Patrick Wilson. Siempre fueron los coprotagonistas de la película" aclaró el presidente de DC Films.

El conflicto don Depp no influyó

Explicó que la complicidad que se notaba entre la pareja de compañeros se creó en la posproducción, con elementos como la edición, la música… “Es como lo que hace que una estrella de cine sea una estrella de cine. Lo reconoces cuando lo ves. Y la química no estaba ahí", dijo Hamada. "Un buen editor y un buen cineasta pueden elegir las tomas correctas y escoger los momentos adecuados y juntar las escenas con la partitura. La música en la escena marca una gran diferencia" añadió. Concluyó su intervención, explicando que el papel de la intérprete en la cinta y la negociación de su salario no se vieron afectados por el conflicto con Depp ni por las declaraciones realizadas por sus representantes. Aunque el equipo de abogados de Depp pidió a la jueza que desestimara la contrademanda de Amber Heard (solicita 100 millones de dólares por los daños a su reputación) contra el actor, esto no le fue concedido.

Todas las miradas están fijas en el proceso por difamación que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard, donde hoy se espera la declaración de la modelo Kate Moss. La maniquí, que mantuvo una relación con el intérprete en los años noventa, fue mencionada por Amber mientras contaba un incidente violento con su exmarido, lo que permite a la defensa de Depp contar con su testimonio. La expectación es máxima pues se espera que detalle cómo fue su relación con el intérprete que, en su momento, estuvo marcada por discusiones públicas de las que se hizo eco la prensa. Después de seis semanas las partes tienen previsto ofrecer sus alegatos finales el próximo viernes 27 de mayo. Después el caso quedará visto para sentencia.