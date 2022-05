Kate Moss, que fue pareja de Johnny Depp en los noventa, declarará en el juicio del actor y Amber Heard

Semana decisiva en el juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard, pues está previsto que el proceso quede visto para sentencia el viernes 27 de mayo. Los abogados de ambas partes apuran las últimas horas para llamar a nuevos testigos, entre los que figura un nombre que ha despertado una gran expectación: Kate Moss. Se espera que la defensa del actor llame a la modelo para declarar, después de que Amber Heard la mencionara en uno de los incidentes que describió. Fue cuando describía una pelea con Johnny Depp en la que se vio implicada su hermana Whitney Henriquez, cuando Amber aseguró que vio a su hermana al pie de una escalera y al actor dirigiéndose a ella enfadado: “Inmediatamente pensé en Kate Moss y las escaleras y traté de pegarle”. Al escuchar esta referencia, el equipo legal de Depp reaccionó con entusiasmo lo que provocó muchos comentarios.

Esta mención abrió la puerta a la comparecencia de la modelo, un testimonio que beneficiaría a la defensa de Depp, pues se ha dicho que tiene pruebas que desmienten el rumor al que aludió Heard. La declaración de la modelo será a través de videollamada, como ha informado una fuente cercana al intérprete a la revista People. Amber ya se había referido a los comentarios que hubo sobre Johnny Depp y Kate Moss en el proceso judicial que enfrentó a Depp y el diario The Sun en 2020.

Un noviazgo que protagonizó numerosos titulares

La relación del actor y la modelo duró tres años, de 1994 a 1997, y comenzó después de que Depp rompiera con la intérprete Winona Ryder. Sobre este noviazgo, en el que incluso hubo rumores de compromisos, circularon muchas especulaciones. Altibajos y acaloradas discusiones (algunas en público) protagonizaron informaciones como la de The New York Times en 1994, que informó de la detención del actor después de que destrozara una habitación de hotel en el que se alojaba con la top.

En el año 2012, Moss recordó su relación con el intérprete con estas palabras. "No hay nadie que realmente haya podido cuidarme y Johnny lo hizo, eso es lo que eché de menos después. Realmente perdí a alguien en quien podía confiar"dijo en Vanity Fair. Añadió que después de su separación “lloró mucho” y estuvo muy triste. Depp declaró tras la ruptura que “nunca antes” se había enamorado de esa manera. "He sido muy estúpido porque teníamos mucho a favor de nuestra relación. Yo soy el que tiene que asumir la responsabilidad de lo que sucedió. Era difícil llevarse bien conmigo, dejé que mi trabajo se interpusiera y no le presté la atención que debería haberle dado", dijo en una entrevista en HELLO! en 1998.

"Claro que debería preocuparme por mis películas, pero cuando llegaba a casa debería tratar de dejar ese mundo atrás. No podía hacer eso y era horrible vivir conmigo. Hazme caso, a veces soy un completo idiota", confesó. Kate Moss es incluida como testigo y Johnny Depp excluido. Se esperaba que el actor volviera a subir al estrado para responder a las preguntas de los abogados de Amber Heard, pero parece que no le citarán de nuevo. El proceso, que ha acaparado la atención internacional en estas últimas semanas, se acerca al “visto para sentencia” dejando en la memoria colectiva los duros episodios de una relación tóxica en la que ambas partes han salido dañadas.