El motivo por el que Johnny Depp no mira a Amber Heard durante el juicio

Durante el proceso por difamación que comenzó el pasado 11 de abril han sido decenas las imágenes que se han tomado de Johnny Depp y Amber Heard en la sala de los juzgados de Virginia. Los gestos y reacciones de ambos actores se han examinado con lupa y han dado lugar a todo tipo de comentarios que alimentan si cabe más la expectación por un proceso que encara ya su recta final (está previsto que quede visto para sentencia el próximo 27 de mayo). Una de las cosas que no han pasado desapercibidas, pues se ha repetido varios días es que el protagonista de Piratas del Caribe mantuvo la cabeza bajada y ha mirado la pantalla en todo momento mientras su exmujer Amber Heard subía al estrado. Esta postura también la ha tenido mientras hablaban algunos testigos, aunque la cambió precisamente cuando llegó el turno de Whitney Henandez, hermana de Amber, a la que miró directamente mientras esta le acusaba de haber sido violento también con ella.

La teoría que más se comentaba apuntaba a que era una estrategia de la defensa del artista que evitaba así mostrar sus emociones al escuchar las palabras de su exmujer. Sin embargo el misterio ha quedado resuelto durante el interrogatorio que hizo Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp, a Amber Heard, en el que la actriz reconoció que no ha donado el dinero que prometió a causas benéficas tras su divorcio. Vasquez le preguntó directamente si su exmarido la había mirado durante el proceso. “No que yo haya notado” respondió Heard. “Pero usted sí le ha mirado muchas veces, ¿verdad?” volvió a preguntar Vasquez. Cuando la protagonista de Aquaman respondió afirmativamente, la letrada desveló el motivo por el que esto ocurre en una nueva pregunta.

“Él le prometió que no volvería a ver sus ojos nunca más, ¿verdad?”, a lo que la intérprete contestó que no lo recuerda. Entonces se escuchó una pista de audio grabada en 2016 después de que Heard presentara la demanda de divorcio y obtuviera una orden de alejamiento temporal de Johnny Depp. Se escuchaba cómo Amber se dirigía a su exmarido pidiéndole un abrazo de despedida, a lo que este se negaba respondiendo: “No soy nada para ti y nunca lo seré. No volverás a ver mis ojos de nuevo”. Durante estas semanas la expareja ha mantenido las distancias en todo momento, e incluso la seguridad de los juzgados estableció un protocolo para que no se cruzaran cuando entraran o salieran de la sala. De hecho, las imágenes de un día en el que un breve fallo de coordinación casi les lleva a cruzarse se convirtió en viral en cuestión de minutos.

Ellen Barkin le defiene como 'celoso y controlador'

Varias horas esperan los seguidores de la pareja a las puertas del juzgado para entrar en la sala donde se desarrolla el proceso, en el que ha subido al estrado la actriz Ellen Barkin, que mantuvo una relación con Depp en los años noventa. En su declaración calificó al actor como un “hombre controlador y celoso”. Relató además un episodio en el que lanzó una botella de vino a través de una habitación de hotel. Barkin, de 68 años, también habló sobre las adicciones del actor y su comportamiento mientras estuvieron juntos. Un experto en redes sociales también subió al estrado para analizar los mensajes negativos referentes a Amber Heard en el período entre abril de 2020, cuando los abogados de Depp hicieron declaraciones en prensa sobre la actriz, y enero de 2021.

Johnny Depp demandó a su exmujer por difamación (le solicita 50 millones de dólares) tras el artículo publicado por Amber en The Washington Post en 2018, en el que se calificaba como víctima de violencia doméstica. En el proceso sin embargo se ha discutido la tóxica relación que mantenían, marcada por desagradables y violentos episodios que se han visto reflejados en impactantes grabaciones e imágenes. Amber Heard por su parte ha contrademandado a su exmarido por 100 millones por el daño que ha hecho a su imagen.