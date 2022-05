Gritos, caos... no te pierdas cómo están viviendo los fans de Johnny Depp su juicio El actor reacciona saludando con una sonrisa a sus seguidores, que le reciben entre gritos y vítores

El juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard no deja de generar titulares: desde las narraciones de los implicados hasta los rumores sobre un romance entre el actor y su abogada. La expectación que provoca se nota no solo en las incontables publicaciones sobre el enfrentamiento judicial, sino también por el ambiente en los juzgados de Fairfax, Virginia (Estados Unidos). Numerosos fans y curiosos se acercan cada día y las apariciones del intérprete producen un enorme revuelo. Él, por su parte, no duda en saludar con una sonrisa entre vítores y gritos. Dale al play para verlo.

