Amber Heard se vuelve a derrumbar en el juicio contra Johnny Depp al narrar otra de sus violentas peleas

El mediático juicio que enfrenta Johnny Depp y Amber Heard en la corte de Virginia (EE.UU.) se ha reanudado este lunes tras una semana de descanso, aunque ese tiempo de impás no parece que haya servido para darse una tregua o calmar los ánimos. Con esta son ya 16 jornadas de proceso en el que la expareja sigue destapando algunos de los episodios más escabrosos que vivieron cuando estaban juntos, mientras lo que sigue en juego es el cruce de demandas que ambos se interpusieron hasta llegar a donde nos encontramos. En la última sesión, la actriz ha subido de nuevo al estrado en la que era su tercera declaración durante todo este litigio y volvía a derrumbarse como ya ocurriera días atrás. Con el rostro angustiado y llorando desconsoladamente, relataba más situaciones de supuestos malos tratos que habría sufrido y daba su versión sobre otra de las violentas peleas que tuvo con el protagonista de Piratas del Caribe.

La intérprete aclaraba que la primera vez que sufrió agresiones físicas fue en 2012 cuando todavía eran novios, corrigiendo de esta forma su primer testimonio en el que señalaba que todo empezó en 2013. Según manifestaba hoy, lo que pasó entonces "nunca lo olvidas y te cambia la vida para siempre, pero simplemente te equivocas en la fecha", ha dicho. Se mostraban entonces al jurado varias imágenes donde se veía Amber Heard vestida de gala en su paso por varias alfombras rojas, como en la gira de promoción de la película Magic Mike XXL en 2015. En dichas instantáneas, podía apreciarse en su cuerpo algunas cicatrices de heridas y lesiones en el brazo que supuestamente le habría causado su ex. "Él estaba muy enfadado conmigo por irme fuera", ha afirmado la actriz para explicar los hematomas que tenía en su cuerpo. Continuaba con su relato y llegaba a mayo de 2016, donde se habría producido un nuevo incidente entre ellos del que "ni siquiera tuve tiempo a reaccionar", ha explicado en sede judicial.

Hechos por los que asegura llamó a la policía y a su abogado, al tiempo que su amiga Rachel le hacía fotos de las secuelas que los presuntos golpes de su ex le habían dejado. Tras lo ocurrido, contaba que decidió no denunciar al actor porque "quería protegerle" sin que llegara a ser detenido o tuviera algún tipo de problema ante la justicia. Además, su deseo era que nadie se enterara de ello y que, ni mucho menos, saltara a los medios de comunicación. A continuación, llegaba el turno de los letrados de Johnny Depp y se escuchaban unos audios donde Amber Heard confesaba haber agredido al intérprete, a lo que ella respondía: "Él me dio un puñetazo y yo le golpee en defensa propia... Hay una clara la diferencia, aunque yo le pegara dos veces", ha remarcado. "Esto sucedió en nuestro dormitorio, cuando yo intentaba cerrar la puerta y él empujaba con fuerza para entrar", añadía. Para terminar, sobre los informes médicos que afectan a la actriz y se han puesto sobre la mesa durante el juicio, ella contestaba que esos diagnósticos son falsos y solo pretenden ir en su contra.

