Amber Heard 'copia' los estilismos de Johnny Depp en el mediático juicio que les enfrenta

Doce días de juicio y decenas de titulares podría ser el breve resumen del juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard. El proceso no obstante está dejando muchas revelaciones (algunas demasiado específicas) acerca de la escabrosa y conflictiva relación que mantenía la expareja durante su matrimonio. Episodios tóxicos que reflejan unos enfrentamientos que ahora son de dominio público y que acaparan la expectación. La misma que generan las sesiones que diariamente se emiten en un canal de televisión estadounidense y que estos pasados días han mostrado el testimonio del actor. En las próximas semanas, será el turno de Amber Heard en el estrado y de nuevo gestos y detalles se analizarán con lupa.

Johnny Depp y Amber Heard, las claves y el origen del litigio que enfrenta de nuevo a la pareja

El inesperado mensaje de Amber Heard en el inicio del juicio contra Johnny Depp

VER GALERÍA

En estos primeros días la atención ya se ha fijado en los estilismos que la protagonista de Aquaman ha escogido en cada una de las citas judiciales. La artista está replicando las elecciones de vestuario de su exmarido, vistiendo prendas similares en días posteriores. El mismo color de traje y camisa, fijando la atención además en los pequeños detalles como los alfileres que el protagonista de Piratas del Caribe lleva en la corbata que ella también se coloca (uno que tenía forma de abeja por ejemplo). Quienes no se pierden la emisión del proceso lo comentan preguntándose el porqué de esta inesperada estrategia.

VER GALERÍA

Un tortuoso amor

Por ahora no se conocen sus intenciones, pues no ha hecho declaraciones al respecto del proceso que se dirime en el condado de Fairfax, en Virginia (Estados Unidos). Johnny Depp interpuso una demanda millonaria contra la actriz por difamación, después de un artículo firmado por ella en The Washington Post en el que se confesaba víctima de violencia doméstica (sin aludir directamente al actor). El actor pide a su exmujer 50 millones de dólares por las “falsas acusaciones” de aquel artículo, proceso al que Amber respondió con una contrademanda de 100 millones en la que aseguraba que el actor estaba detrás de una campaña de desprestigio contra ella.

En este contexto se está repasando la vida privada del exmatrimonio, marcada por las adiciones, las peleas y escabrosos episodios que están documentados en imágenes y vídeos. Estos sacan a relucir los aspectos más tortuosos de su vida en pareja, aunque realmente el objeto del proceso no es dirimir si existió o no violencia domestica entre la pareja, sino quien ha difamado a quien. De nuevo, como ya ocurrió en el juicio en Londres que Depp perdió contra The Sun (le llamó maltratador), es su amor tóxico el que se está aireando en el proceso.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.