El motivo por el que Amber Heard no ha donado el dinero prometido de su divorcio a la caridad La actriz reconoce que no ha cumplido su promesa de donar seis millones y medio de euros a diversas organizaciones benéficas y acusa al actor de ser el culpable por demandarla

Amber Heard anunció hace más de cinco años que donaría todo el dinero obtenido de su acuerdo de divorcio con Johnny Depp a organizaciones benéficas. La actriz de Aquaman finalmente ha reconocido ante un juez que no pagó la donación prometida de siete millones de dólares (6,64 millones de euros) que obtuvo del actor. Este dinero dijo que iba a ser destinado al Children Hospital Foundation, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras asociaciones benéficas, pero no llegó a sus destinatarios pese a haberlo mencionado reiteradamente en los juicios en los que se ha enfrentado al exintegrante de Piratas del Caribe.

La organización benéfica ACLU ha asegurado que nunca recibió los 3,5 millones de dólares que le prometieron después de que Amber dijera que ya había hecho su contribución. Tras este testimonio formulado en su contra, Heard admitió que no lo había hecho en su comparecencia del pasado lunes y alegó que el motivo de no haber realizado dicha donación es porque Johnny Depp la demandó y esto le impidió cumplir su promesa de donar la totalidad de su acuerdo de divorcio. "Johnny me demandó por 50 millones millones en marzo de 2019. Tengo toda la intención de cumplir con todas mis promesas. Me encantaría que dejara de demandarme para poder hacerlo", señaló la intérprete de Los diarios del ron.

Sin embargo, lo contradictorio de este asunto es que la actriz llegara a afirmar en varias ocasiones, incluso bajo juramento en el juicio de difamación de Depp de 2020 en el Reino Unido, que había donado la cantidad prometida a organizaciones benéficas. En varias entrevistas también lo reiteró: "Se donaron siete millones de dólares en total: lo dividí entre la ACLU y el Children's Hospital of Los Angeles. No quería nada", señaló en 2018 en el programa de televisión holandés RTL Late Night.

Terence Dougherty, director de operaciones y consejero general de la ACLU, ha testificado y ha dicho que hasta ahora Heard o en su nombre ha donado solo un total de 1.3 millones de dolares (1,23 millones de euros). Se piensa que la mitad de las donaciones proceden de Elon Musk, el magnate con quien Heard empezó a salir después de su ruptura con Depp. De ese dinero, Heard aportó 350,000 dólares directamente en diciembre de 2018 y no ha pagado nada desde entonces. Johnny Depp pagó 100.000 y otros 350.000 vinieron de un fondo de inversión. Otro pago de 500.000 llegó procedente de una cuenta en la firma de inversión Vanguard, que Dougherty dijo que "creía que era un fondo creado por Elon Musk".

La abogada de Heard, Elaine Bredehoft, preguntó en el juicio por qué Heard aceptó un acuerdo de siete millones de dólares con Depp, a lo que ella respondió: "No me importaba el dinero. Me dijeron que si no estaba de acuerdo con un número, podría ser anulado.... Tomé mucho menos de lo que estaban ofreciendo y de lo que tenía derecho". Y añadió que donó el dinero a la caridad porque "nunca estuvo interesada en el dinero de Johnny". "Solo quería mi seguridad y mi futuro y él lo comprometió... Quería que me dejara en paz. He estado diciendo eso desde 2016", concluyó en otra de la vistas del juicio que dura ya más de un mes- comenzó el pasado 11 de abril y se estima que finalice el 27 de mayo-.