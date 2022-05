Jennifer Grey ('Dirty Dancing') describe a Johnny Depp, con quien salió en su juventud, como 'celoso' y 'paranoico'

En medio del controvertido y comentado juicio que enfrenta a Johnny Depp y su exmujer Amber Heard, en el que están saliendo a la luz los comportamientos tóxicos de la pareja y se está analizando con detalle la personalidad de ambos, se acaba de conocer una nueva visión sobre el carácter del protagonista de Piratas del Caribe hasta ahora poco conocida. La actriz Jennifer Grey, protagonista de Dirty Dancing, publicó el pasado 3 de mayo sus memorias Out of the corner, libro en el que, entre otros episodios, recuerda cómo fue el romance que mantuvo en su juventud con Johnny. Eran veinteañeros, tenían éxito en sus carreras y comenzaron una relación, que con el tiempo se volvió complicada y conflictiva, como ella misma describe en estas páginas.

Grey describe cómo su representante organizó una cita a ciegas para que conociera a Depp en 1989. Ella tenía 29 años y él 26 y tras este primer encuentro apenas tardaron dos semanas en empezar a salir. “Comimos, hablamos, bebimos Jack Daniel’s, nos reímos a carcajadas... Él era guapísimo, sorprendentemente abierto, divertido, extravagante y dulce”, explica Grey. Rescata Jennifer un fragmento del diario que escribía en aquella época en el que anotó que estaba enamorada, seguramente "por primera vez en su vida", tal y como se ha hecho eco Insider. Cuenta que decidieron adoptar una mascota juntos, una perrita llamada Lulu, que era la mejor compañía que tenía ella cuando el intérprete viajaba.

Con el tiempo cambió

Sin embargo, con el paso del tiempo el actor cambió. “Johnny iba y venía todas las semanas a Vancouver, pero de repente empezó a meterse en problemas con regularidad: peleas en bares y conflictos con la policía. Empezó a perder sus vuelos a Los Ángeles porque se quedaba dormido o cuando volvía a casa se ponía como un loco celoso y paranoico por lo que yo había hecho mientras él no estaba” cuenta Jennifer (refleja The Independent). “Atribuí su mal humor y su infelicidad a que se sentía miserable e impotente al no poder dejar la serie Jóvenes policías" asegura. Su relación finalizó antes de que la actriz cumpliera los 30 años por lo que apenas duró nueve meses: ella rompió con él a través de una nota que dejó en la habitación de su hotel mientras él no estaba. Nunca volvieron a hablar después de eso.

No es la primera vez que la protagonista de la mítica película se refiere a su noviazgo con Depp, pues reconoció en unas recientes declaraciones a People que había mucha química entre ellos cuando empezaron a salir. “Había pasión. Era como una maldita hoguera (…) Nunca había conocido a un tipo así”. Cuando Jennifer Grey empezó a salir con Johnny Depp acababa de terminar con Matthew Broderick (rompieron en 1988 tras haberse visto involucrados el año antes en un accidente de tráfico en Irlanda en el que fallecieron dos personas).

Johnny Depp se enfrenta desde hace un mes al proceso judicial por difamación que le ha sentado de nuevo cara a cara con su exmujer Amber Heard. Los episodios más controvertidos de su polémica y tóxica relación están saliendo de nuevo a la luz en el juicio, que tiene en vilo a la opinión pública internacional.

