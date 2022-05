Johnny Depp responde a las graves acusaciones de Amber Heard

La declaración de Amber Heard en el juicio por difamación que la enfrenta a su exmarido Johnny Depp no está dejando a nadie indiferente. Poco después de escucharse las graves acusaciones de abuso y los duros detalles que ha dado la intérprete acerca de las agresiones que denuncia, el portavoz de Johnny Depp ha enviado un comunicado en el que hace referencia a lo que está ocurriendo en estas jornadas en la sala. “Como el abogado del Sr. Depp predijo correctamente en su discurso de apertura el mes pasado, la Sra. Heard está haciendo ‘la actuación de su vida’ en el interrogatorio” comienza el documento. “Mientras que las historias de la Sra. Heard siguen creciendo con detalles nuevos y convenientes, los recuerdos del Sr. Depp han permanecido iguales a lo largo de los seis dolorosos años que han pasado desde que ella hizo sus primeras acusaciones”.

Amber Heard sufre un revés en el proceso judicial que la enfrenta a Johnny Depp

La reacción de Amber Heard al escuchar a una psicóloga calificarla como 'una persona muy destructiva'

“Su verdad -la verdad- es la misma sin importar las circunstancias en las que se haya presentado” asegura el documento. Concluye este comunicado asegurando que el equipo del artista sacará a la luz las “falacias que ahora la Sra. Heard trata de hacer pasar por hechos en su testimonio”. Estas palabras tuvieron una inmediata respuesta de parte del portavoz de Amber Heard, de 36 años, en People. “Como demuestra el comunicado que acaba de emitir, la demanda por difamación del Sr. Depp se está desmoronando tan rápido que su abogado se está convirtiendo en ‘perseguidor’” comienza.

“Presume de que el Sr. Depp no ha cambiado su historia. Si es así, desde que perdió en la orden de alejamiento por violencia doméstica y también el caso de libelo en el Reino Unido, quizá debería considerar una nueva estrategia y no la enfocada a atacar a la víctima y renunciar a responsabilizarse de su propia conducta” continúa. “Si el Sr. Depp fuera de verdad inocente, por qué se disculpaba con la Sra. Heard y prometía ‘dejar atrás el monstruo’” se pregunta el portavoz de la actriz, añadiendo que uno de los disgustos de la intérprete es que su exmarido no tiene capacidad para distinguir los hechos de la ficción, “una enfermedad que parece haber contagiado a su equipo legal”.

Versiones opuestas

Explica que los abogados de Depp están luchando “con uñas y dientes” para evitar que se presenten pruebas convincentes y fotografías durante el proceso e indica además que el actor no tiene el coraje para mirar a la actriz mientras esta testifica, algo que tampoco hizo durante el proceso que les enfrentó en el Reino Unido (se ha mostrado que el intérprete durante el testimonio de su mujer permanece con la cabeza bajada, algo que, se dice, podría ser una estrategia para que no se vean sus reacciones). El portavoz de Amber asegura que “el comportamiento del Sr. Depp en este juicio ha sido tan lamentable como en su matrimonio”. “Aparentemente tienen que insistir en su doble estrategia que se ha demostrado perdedora: distraer al jurado y demonizar a la víctima”.

El proceso por difamación que enfrenta a la pareja está subiendo de intensidad cada día que pasa. Una tensión que se ha acentuado al escuchar la declaración de Amber Heard, que ha vertido diversas acusaciones de abuso contra el actor. A pesar de que el proceso trata sobre difamación, la relación del exmatrimonio se ha situado en la primera línea de los interrogatorios, saliendo a la luz los episodios y comportamientos más tóxicos de su etapa juntos reflejados en fotografías y grabaciones que acaparan los medios. Durante su testimonio, que aún se prevé se prolongue durante más jornadas, la protagonista de Aquaman ha roto a llorar en varias ocasiones mientras describía con detalle algunas de las agresiones sexuales y abusos que denuncia. En su turno de palabra, hace algunos días, el actor de Piratas del Caribe negaba haber sido violento con ninguna mujer. Versiones opuestas en un proceso que sigue acaparando una gran expectación.

