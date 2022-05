Ana de Armas, nombrada en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por este motivo

Se acerca el final del juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard, uno de los más mediáticos de Hollywood. Los actores, que compartieron sus vidas entre 2012 y 2016, han estado compartiendo sus vivencias durante seis semanas en las que los jueces del estado de Virginia han contado también con el testimonio de numerosas estrellas internacionales para conocer todos los detalles antes de emitir un veredicto. Además, Ana de Armas ha participado de manera indirecta en este proceso legal que está siendo televisado. El nombre de la intérprete cubana cuya carrera despuntó en España ha sonado en la sala durante estas últimas jornadas.

VER GALERÍA

-El padre de Meghan Markle, ingresado por un derrame cerebral

-¿Te atreverías? El cambio de look más rebelde de Brooklyn Beckham tras su boda con Nicola Peltz

Uno de los relatos que ha escuchado el magistrado ha sido el de la testigo Kathryn Arnold, exproductora y consultora dedicada a la industria del entretenimiento. Ha sido precisamente esta profesional a la que ha llamado a testifica el equipo legal de Amber Heard quien ha nombrado a Ana de Armas. Sostiene que la protagonista de Aquaman, de 36 años, podría estar disfrutando de un momento muy dulce en lo profesional, similar al que está atravesando la nueva chica Bond, si no fuera por la "campaña de desprestigio de Depp". También ha puesto como ejemplo de ese éxito a otros actores como Zendaya, Jason Momoa, Chris Pine y Gal Gadot.

Durante el interrogatorio, Arnold ha recordado una entrevista que el abogado de Depp, Adam Waldman, dio a Daily Mail en 2020. Entonces, acusó a Amber de orquestar un "engaño sobre el maltrato" y sostiene que aquellas palabras influyeron de forma negativa en las ofertas de trajo de la actriz: "Cuando miras el período de tiempo en el que salieron las declaraciones y miras lo que estaba pasando con la carrera de la Sra. Heard antes de la declaración y lo que sucedió después de la declaración, es muy claro hacer esa correlación".

VER GALERÍA

Las trayectorias de Ana de Armas, Zendaya, Gal Gadot y el resto de intérpretes antes nombrados ha sido meteórica en los últimos tiempos. No en vano, han protagonizado títulos tan destacados como Puñales por la espalda, Euphoria o Wonder woman, respectivamente. Kathryn Arnold cree que la de Amber también podía haber seguido esta estela "si no fuera por las acusaciones de engaño". Lamenta que la exmujer de Johnyy Depp, madre de una niña de un año, no ha tenido esas grandes oportunidades y lo traduce en pérdidas de 50 millones de dólares. La propia Amber ya explicaba en sesiones anteriores que había trabajado muy duro para formar parte de La liga de la justicia en 2017 y que su papel en Aquaman 2 se redujo por los ataques públicos de su exmarido, que le han hecho "perder oportunidades" además de ser despedida de trabajos y campañas.

-¿Cómo es la relación de Emma García con su hija adolescente? La presentadora se confiesa

El equipo legal de Johnny Depp se ha mostrado en contra de la exproductora, argumentando que tanto Ana de Armas como Zendaya, Jason Momoa, Chris Pine y Gal Gadot tenían una carrera más sólida y mejor posicionada que la de Amber Heard cuando se separó del actor. Además, el actor sostiene que fue despedido de Piratas del Caribe tras publicarse en diciembre de 2018 un artículo escrito por su exmujer en el que le acusaba de maltrato físico y psicológico, términos que niega. Por esa publicación pide 50 millones de dólares como compensación. Esa demanda, que tuvo contrademanda de la otra parte, es el origen del complejo proceso judicial en el que ahora están inmersos y que quedará visto para sentencia en solo unas jornadas.

VER GALERÍA