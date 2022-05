'Recién casados' ¿Te atreverías? El cambio de look más rebelde de Brooklyn Beckham tras su boda con Nicola Peltz El peinado es 100% generación Z y demuestra que es el mejor heredero de su padre en cuanto a tomar riesgos capilares

Por si no fuera suficiente el tatuaje de los ojos de Nicola Peltz que Brooklyn Bekcham tiene marcando su nuca, el hijo de David y Victoria ha decidido añadir otro detalle en su espalda que demuestra lo enamorado que está de su nueva mujer. Un mes después de su enlace la pareja ha compartido nuevas imágenes de la boda, pero también el espectacular (y atrevido) cambio de look que se ha hecho el hijo mayor del exfutbolista en la parte trasera de la cabeza. ¿Te atreverías tú a decolorarte el pelo para escribir algo en tu cabeza? ¿No? Porque el fotógrafo y cocinero más querido de Instagram sí lo ha hecho y el resultado no tiene desperdicio.

En una serie de imágenes hemos descubierto que Brooklyn Beckham se ha puesto en manos del colorido peluquero y estilista de celebs e influencers Daniel Moon, que suele corregir el color de la propia Nicola, pero también de otros rostros conocidos como Kristen Stewart o Lindsay Lohan. El autodenominado "rey del color" ha cogido un pincel y, como si de una obra de arte se tratara ha pintado cuidadosamente las palabras "Just Married" en la parte posterior del pelo del fotógrafo. Primero lo ha decolorado para que los tonos cogieran fuerza después y a posteriori le ha puesto los tonos del arcoiris. La expresión se traduce en español como "recién casado" y que se suele ver en el coche en el que los novios se marchan de la iglesia o de la fiesta después del enlace.

A pesar de que Kim Kardashian y otras celebrities nos hacen creer que el paso de pelo oscuro a rubio platino (o a colores fantasía) es fácil, lo cierto es que resulta un riesgo para el pelo. Sin embargo, en casos como el de Brooklyn en el que la solución es tan fácil como recortarlo y se elimina todo rastro de decoloración, resulta una proposición divertida con la que reivindicar una vez más el aire rebelde que los hombres de la familia Bekcham siempre han lucido con orgullo. De hecho, el hijo mayor de David y Victoria también lleva otra tendencia de la generación Z como es la raya vertical en la ceja izquierda.

Brooklyn es todo un romántico que no ha hecho más que demostrar con gestos grandilocuentes su amor por Nicola. La pareja, de 23 y 27 años respectivamente, se casó en una boda por el rito judío, fe que profesa la familia de la novia. Además, yendo en contra de la tradición que suele imponer el apellido del marido a la esposa, el hijo de David y Victoria ha decidido adoptar el de su nonvia, que ha añadido a su nombre que ahora se puede leer Brooklyn Bkecham Peltz. También lleva los ojos de su mujer tatuados en la nuca y una carta de ocho líneas que la modelo le escribió para que lo leyera "cada vez que sintiera ansiedad". Y en su pecho, según él mismo ha revelado aunque aún no se lo ha enseñado a sus fans, lleva escrito "Peltz" entre dos querubines.