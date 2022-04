Brooklyn Beckham y Nicola Peltz finalizan con un 'brunch' una boda llena de anécdotas

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz pusieron, tras una boda de ensueño, un broche de oro a la altura. La pareja reunió a sus familiares en un brunch en Palm Beach un día después de su multitudinario enlace en Florida, almuerzo en el que se pudo ver a los recién casados relajados y contentos. No es para menos después del emocionante fin de semana que han compartido con sus invitados, que han tenido la oportunidad de brindar con ellos en el inicio de esta nueva etapa de su vida. Se pudo ver a los novios llegando al lugar de la cita (propiedad de Nelson Peltz), a la que Nicola acudió con un minivestido de tirantes y escote cuadrado blanco, como corresponde a toda novia con un remate en dorado en la falda. Del mismo color llevaba el lazo con el que se recogió el pelo en una coleta.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz comparten las primeras fotos de su boda

Los invitados VIP a la boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

VER GALERÍA

VER GALERÍA

PINCHA SOBRE LAS IMÁGENES PARA VER LA GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Las muestras de cariño entre los recién casados quedaron recogidas por las cámaras, que captaron a Brooklyn abrazando a su mujer mientras entraban en el local. Victoria y David Beckham, padres del novio, no faltaron a este fin de fiesta, al que llegaron con el resto de la familia. Una de las sensaciones de la jornada fue sin duda el vehículo que utilizaron David y Victoria para llegar al lugar de la cita y en el que luego se marcharon los novios, rumbo a su nueva vida (parece que fue un regalo del deportista a los recién casados). Se trata de un Jaguar vintage descapotable en tono metalizado (David invierte en una empresa de restauración de vehículos antiguos) que acaparó todas las miradas y nos recordó al coche que los duques de Sussex utilizaron en su boda en 2018. El príncipe Harry y Meghan Markle no acudieron a la boda, como se había especulado, pero sí lo hizo Mandana Dayani, la presidenta de la fundación de la pareja Archewell.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El divertido error del rabino

Seguro que comentaron en este almuerzo las emociones vividas el día anterior en la boda que tuvo como escenario la mansión de Nelson Peltz, jornada llena de anécdotas que quedan ya en el álbum personal de los novios. Han transcendido por ejemplo los discursos de sus padres, palabras que encantaron a los presentes. David Beckham echó la vista atrás para recordar cómo ha sido la vida de su hijo, que siempre ha estado muy apegado a su familia y que ha contado con el cariño de Victoria, que estaba guapísima con un vestido de tirantes en tono gris perla, a quien describió como una madre estupenda. Por su parte, Nelson Peltz en su turno de palabra pidió a los invitados que hicieran donaciones a los ucranianos, un gesto solidario que una vez más saca a la luz su lado más humanitario.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Se celebraron dos ritos, católico y judío, para unirles en matrimonio, un momento en el que se produjo un inesperado error que pareció simpático a los novios: el rabino se refirió a Brooklyn como David, confundiéndole con su padre, un fallo que fue rápidamente subsanado y que el oficiante justificó en su gran afición al fútbol (así lo cuentan fuentes cercanas a Daily Mail). Después de la ceremonia, se trasladaron a la pista de baile para moverse al ritmo del rapero Snoop Dog y al son de las románticas letras de Marc Anthony, que regaló cuatro canciones a la pareja y que fue con su novia Nadia Ferreira a la ceremonia. La primera canción que bailaron los novios fue, tal y como informan las citadas fuentes, Can't Help Falling In Love With You.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ha dejado impresionantes imágenes como la compartida por los novios después de darse el sí. En ella se puede apreciar en detalle el vestido de Nicola, un precioso traje de Valentino de manga larga acabado con un gran lazo a la espalda y combinado con un velo con detalles florales de encaje. Para disfrutar cómodamente del posterior banquete con invitados como Eva Longoria, Gordon Ramsay y las ex Spice Girls, Mel B y Mel C, parece que Nicola se cambió de vestido. Después de toda boda, llegará por supuesto la pertinente luna de miel y quién sabe si sean las propias estrellas su destino pues, según ha publicado la prensa británica, sus amigos pensaban obsequiarles con un viaje al espacio valorado en unos 475.000 euros.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.