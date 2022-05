La faceta como padres de Johnny Depp y su ex Amber Heard

En algunas de las preguntas que Johnny Depp y Amber Heard han respondido durante el proceso de difamación que les enfrenta, ambos se han referido a los dos hijos del protagonista de Piratas del Caribe, Jack y Lily Rose. Los dos nacieron fruto de la relación que mantuvo el artista con Vanessa Paradis, junto a la que estuvo durante quince años (de 1997 a 2012), y tienen ahora 20 y 22 años respectivamente. Se han mostrado a lo largo de estos últimos meses muy discretos en lo que se refiere al proceso legal que está en curso, tratando de mantener un perfil alejado de la atención mediática a la que está sometido su padre.

Lily Rose de 22 años es una de las modelos y actrices con más potencial del panorama artístico y algunos la señalan ya como una de las estrellas más prometedoras del futuro. Debutó con 15 años como modelo con Karl Lagerfeld y trabajó para potentes firmas como Chanel (igual que hizo su madre en el pasado). “Fue descubierta por Karl Lagerfeld, lo cual es una coincidencia, ya que descubrió a su madre cuando esta tenía la misma edad; y cuando la veo con maquillaje y cosas así, es muy inquietante, porque ella es una chica muy guapa, y está pasando todo tan rápido. Que se convirtiera en actriz nunca ha sido mi sueño ni mi deseo, pero es lo que le gusta hacer, es su pasión y es lo que ha acabado haciendo” dijo Depp sobre su hija en aquel momento.

Su debut cinematográfico fue en la cinta Yoga Hosers, en la que participó junto a su padre y Harley Quinn Smith, su amiga e hija del actor y director de cine Kevin Smith, que se puso al frente del proyecto. “Kevin es amigo de mi padre. Ha sido una buena forma de debutar en el cine", declaró en 2016 Lily Rose. Después se acumularon títulos como Planetarium, La bailarina, Moose Jaws, Un hombre fiel y The King, en cuyo rodaje, en 2018, conoció a Timothée Chalamet. Junto a él formó una de las jóvenes parejas más atractivas del cine hasta que, en el verano de 2021, se la vio muy cariñosa paseando con el también actor Austin Butler. Los últimos proyectos en los que ha participado son Wolf, Voyagers y Silent Night.

Jack, su hermano, no ha seguido (al menos de momento) la vocación cinematográfica o en la moda de sus padres, aunque sí tiene cierta inquietud artística. “Mi hijo, Jack, siempre ha sido un dibujante muy talentoso. Dibuja muy bien. También se le da muy bien la música. Tiene un buen sentido para ello. Aparte de las obras de teatro escolares y otras cosas, no ha mostrado ningún deseo de convertirse en actor", comentó el intérprete. La relación de Depp con sus hijos es buena, como demostró en 2016 el apoyo público que manifestó Lily Rose a su padre después de que Amber Heard alegara que había sido violento con ella -Lily Rose compartió entonces una información que señalaba que las autoridades que habían investigado la denuncia no habían encontrado indicios que la apoyaran-.

La hija de Amber Heard ya tiene un año

Amber Heard también es madre, una decisión que tomó tras divorciarse de Johnny Depp. En julio de 2021 anunciaba el nacimiento de una niña (vino al mundo en el mes de abril) que nació por gestación subrogada y se llama Oonagh Paige. “Estoy muy emocionada de compartir esta noticia con vosotros. Hace cuatro años, decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo en mis propios términos” escribía junto a una tierna imagen de su pequeña durmiendo. “Ella es el comienzo del resto de mi vida" aclaraba. En sus perfiles sociales no es extraño ver momentos compartidos con su bebé, a quien describe como su “copiloto” de vida.

En el reciente proceso que está en curso en Virginia, Depp dijo que quería que se supiera la verdad por sus hijos, que no habían mantenido una relación cercana con Amber mientras había durado el matrimonio (su hija Lily Rose no asistió a su enlace). En 2018, el actor ya había comentado que no era fácil para sus hijos leer lo que se decía de él y de su polémico proceso de separación de Amber Heard. “¿Por qué tienen que pasar por algo así?”. En su declaración Amber Heard se refirió al comportamiento de Depp con sus hijos y explicó, entre otros ejemplos, que a Lily Rose no le gustaba ver a su padre bajo los efectos del alcohol, por lo que ella la consolaba. Explicó también que cuando conoció a los jóvenes se “enamoró de ellos”. El juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard ha sacado a la luz los episodios más controvertidos y tóxicos de la relación entre ambos actores, declaraciones que han acaparado una gran atención mediática. Las sesiones se retomarán el próximo 16 de mayo.