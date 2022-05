¿Cómo es la relación de Emma García con su hija adolescente? La presentadora se confiesa

Además de gran profesional, Emma García siempre se ha caracterizado por ser una persona muy familiar que se vuelca por completo en su gente. En pocas ocasiones hemos escuchado a la presentadora vasca hablar de los suyos, pero eso no quita el profundo amor y orgullo que siente por ellos. La periodista se ha sincerado esta vez sobre su lado más maternal, explicando cómo es la estrecha relación que mantiene con su hija. "Soy madre y las madres somos pesadas", afirma con una sonrisa en la cara al reconocer que suele estar muy encima de Uxue. "No le preguntes a ella cómo soy porque me va a dejar fatal", bromea en este sentido. Reflexiona la comunicadora sobre los 16 años que tiene la joven, una etapa cuanto menos complicada porque está repleta de cambios a todos los niveles. "Cuando tu hija está en la adolescencia, ¿qué te voy a contar?", se pregunta la conductora de Mediaset en declaraciones a Europa Press.

Reconoce Emma también que en alguna ocasión le han entrado dudas sobre si el trato que existe entre ella y su hija es el ideal, cuando "escuché hablar a un psicólogo y yo me decía: "igual me estoy pasando", ha confesado. Sea como fuere, el caso es que la presentadora considera que al final te amoldas a todo poco a poco porque "según van creciendo, cada día vas aprendiendo nuevas situaciones", subraya. Sobre el vínculo que tienen en el día a día, la comunicadora se muestra tajante a la hora de abordar la cuestión clásica de si madres e hijas deben ser "amigas". No le convence este punto de vista y expresa que ella es "comprensiva a veces, exigente otras y, sobre todo, muy sincera" con Uxue. "Siempre le he hablado claro a mi hija e intento que me cuente las cosas y que confíe en mí, igual que yo tengo que confiar en ella", manifiesta con rotundidad, dejando claro que se trata de "un aprendizaje mutuo".

Sobre cómo ve el futuro de la joven y si cree que seguirá sus pasos en el mundo de la televisión, Emma quiere que su hija "haga lo que quiera" para ser feliz desde el punto de vista profesional. Al parecer, Uxue aún no se ha decidido sobre la carrera que quiere estudiar y "va cambiando" de idea. Mientras, sobre la personalidad de la joven, dice Emma con gesto tierno que su hija "es muy discreta, de momento". Pensando ya en el verano, donde tendrá más tiempo para disfrutar también de su marido Aitor Senar, admite la periodista de 48 años que ve "muy cerquita" el poder cogerse vacaciones. "Se nos ha pasado la temporada muy rápido y hay ganas", expresa sobre el tiempo de relax que llegará en agosto y que cubrirá igualmente "algún día de julio", apostilla. Su tierra, Euskadi, los espera seguro con los brazos abiertos para cuando llegue el momento.

