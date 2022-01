Emma García se reincorpora a 'Viva la vida' y desvela el motivo de su ausencia

Los espectadores de Viva la vida han vuelto a tener en sus pantallas a su presentadora habitual, Emma García. Tras ausentarse durante la emisión de los dos programas de la semana pasada, en los que la sustituyó Sandra Barneda, la periodista vasca ha regresado con más fuerza que nunca y con la misma alegría de siempre. De hecho, durante el espacio del fin de semana pasado, la conductora de Secret Story mandaba ánimos a su compañera de profesión para desearle una pronta recuperación, sin dar más detalles del motivo de su ausencia: "Te echamos de menos, tanto nosotros como todo el equipo, recupérate pronto. Que te pongas buena pronto", decía Sandra Barneda. Sin embargo, no ha sido hasta este fin de semana cuando Emma García ha regresado a las pantallas.

Ha sido la propia periodista la que, unas horas antes de comenzar el programa, ha compartido su reaparición con todos sus seguidores con una imagen en la que aparecía en las puertas de Mediaset: "¡Después de siete días confinada, vuelvo con muchas ganas y con mucha alegría amigos!", escribía Emma García, desvelando así la causa de su ausencia y agradeciendo la preocupación que había mostrado la gente durante estos días al preguntarle cómo se encontraba de salud: "¡Gracias por vuestro cariño!". Además, nada más empezar el espacio la presentadora ha contado la razón por la que tuvo que ausentarse, así como el confinamiento que ha tenido que pasar estos días: "Todo ha ido fenomenal", aseguraba la conductora del programa.

Durante su regreso al plató, Emma García ha querido dedicar unas palabras a su sustituta del fin de semana pasado, Sandra Barneda: "Quiero mandar un beso muy fuerte a mi compañera Sandra Barneda por su profesionalidad y el cariño que ha mostrado hacia a mí", expresaba la periodista vasca. Lo cierto es que en ninguno de los dos programas de la semana pasada no se llegó a desvelar el motivo por el que Emma García se había ausentado del espacio. Además, la presentadora no ha sido la única en dar positivo y estar confinada, Isabel Rábago y Juan Luis Galiacho también se contagiaron y, tras haber guardado los días de cuarentena, ya han podido volver de nuevo al programa. Han sido ellos mismos los que han confesado desde el plató que habían tenido síntomas leves.

No es la primera vez que Emma García se contagiaba de coronavirus y, por consiguiente, se ausentase de su puesto laboral. A sus 48 años, la periodista ha pasado por segunda vez la enfermedad y raro es que falte a trabajar. De hecho, desde que la presentadora está al frente del programa, tan solo no se ha sentado en el sillón cuando ha tenido vacaciones o, en su defecto como ha sido en este caso, cuando se ha contagiado de COVID-19. Es más, la primera vez que enfermó de coronavirus fue en noviembre de 2020: "Gracias, gracias y gracias por vuestro inmenso cariño. No sé como expresaros mi gratitud. Estoy abrumada y emocionada. Ojalá estas palabras os lleguen de la misma manera que vuestros mensajes, público y privados, me ha llegado a mí. Estoy feliz de reencontrarme con vosotros", agradecía por aquel entonces a su regreso.

