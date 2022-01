Emma García se emociona al hablar de su familia: 'A veces hay situaciones difíciles'

Emma García, que hace unas semanas se derrumbaba al hablar del trastorno que sufre una familia muy cercana a ella, se ha sincerado como nunca sobre sus seres queridos. La presentadora ha hablado de la relación que mantiene con su marido Aitor y de las particularidades de educar a Uxue, su hija adolescente. Así, mientras Viva la vida ha mostrado un vídeo con unas declaraciones suyas de la revista Lecturas, la comunicadora no ha podido evitar emocionarse y derramar varias lágrimas al ver a su familia en pantalla. Tras las imágenes y al escuchar unas palabras de Terelu Campos en las que se refería a la imagen de controladora que da la periodista, Emma ha reconocido que la verdad es que sí es una persona a la que le gusta tenerlo todo bien organizado. "Las controladoras somos más emotivas, sobre todo cuando hablamos de la familia, que son fechas complicaditas", ha dicho la presentadora, aclarando que su hija no es la que le hace llorar. "Ella me pone como una moto", ha dicho limpiándose los ojos.

La presentadora de Mediaset ha confesado también lo rápido que se le ha pasado el tiempo con su hija, quien de repente se ha convertido en toda una mujer. "Tienes una niña a la que controlas y de repente te preguntas '¿dónde está mi hija, qué ha pasado?' Y es verdad que cambias la forma de hablar con ella, además es que nos enganchamos mucho porque somos muy parecidas en el carácter", ha relatado Emma en el programa de Telecinco, donde ha compadecido a su marido por lo que tiene que aguantar a veces con las disputas entre ella y su hija. Pero no solo eso, también ha contado que Uxue, "es muy cañera", tiene una edad en la no se pone la televisión para verla, aunque antes lo hacía más, en su etapa como conductora de Mujeres, Hombres y Viceversa.

La periodista ha remarcado además lo difíciles que son estas fechas navideñas para ella cuando se trata de hablar de sus padres. "A veces hay situaciones difíciles y quieres estar más con ellos y darles todo el amor del mundo", ha continuado diciendo. Y tras agradecer a todo su equipo lo acogida y querida que se ha sentido siempre en el programa porque también los considera una familia, Emma ha querido mandar un mensaje a su padre, al que nunca tiene tiempo de decirle todo lo que le quiere. "Es un referente para mí. No conozco a una persona más fuerte, bondadosa y bonita. Siempre está ahí con una palabra preciosa, un abrazo y con muchísimo cariño para todos sus hijos. Y nunca encuentro el momento de decírselo. Aita, que lo sepas", ha dicho la presentadora, muy emocionada de nuevo. Después de estas emotivas palabras a su padre, la comunicadora ha bromeado asegurando que esperaba que su padre no la estuviera viendo porque no quería que su progenitor llorara al escucharla y solo estuviera alegre.

Además, Emma, que ha reconocido que su marido se va a morir de vergüenza al verse en la tele, ha expresado que Aitor es muy buena persona. "Es un tipo que cuando aparece yo paso a un segundo plano. Es más extrovertido que yo, es maravilloso y el mejor compañero de vida. Puedes hablar con él de todo, es un apoyo y en una pareja tan larga si no hay admiración y pasión…", ha dicho sobre su pareja, al que conoció con 16 años y con el que tuvo una relación a distancia durante años por culpa de sus respectivos trabajos. "Nos pudimos juntar casi cuando nos casamos y convivimos", ha concluido.

