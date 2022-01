Las lágrimas obligan a Sandra Barneda a parar la grabación de 'La isla de las tentaciones'

Los sentimientos están a flor de piel en La isla de las tentaciones y no solo para sus concursantes. El último programa mostró una de las hogueras más complicadas hasta la fecha, ya que después de que Zoe se escapase para ver a Josué, su novio, fue Alejandro quien terminó llorando desconsolado y presa de los nervios. Una situación que superó a Sandra Barneda, la presentadora del programa que, pese a que habitualmente se muestra de lo más impasible ante las reacciones de los participantes, en esta ocasión no pudo evitar que todo lo que acababa de ocurrir la afectase hasta el punto de terminar llorando y no poder continuar con el programa con normalidad. Ahora, meses después de las grabaciones, la periodista ha explicado cómo vivió aquel momento.

- Profesora, coach y escritora: así es Yolanda, la polifacética hermana de Sandra Barneda y su mayor referente

VER GALERÍA

Alejandro abandonó la hoguera totalmente desconsolado y pidiendo a gritos ver a Tania, su pareja. Fue entonces cuando el concursante se plantó frente a Sandra Barneda sin parar de llorar y suplicándole que cumpliera sus deseos. "Vas a poder hablar con ella, pero tienes que tranquilizarte y confiar en mí", dijo la presentadora. Finalmente, el concursante terminó abandonando el grupo para calmarse, pero la intensidad de todo lo ocurrido había contagiado al resto de los allí presentes. Cuando la conductora del programa quiso continuar con la hoguera y explicar a los chicos las novedades en torno al collar del veto, le fue totalmente imposible.

Apenas comenzó a hablar cuando rompió a llorar delante de los concursantes. "Es que es muy duro. Perdonadme, chicos", repetía Sandra Barneda una y otra vez intentando controlar sus emociones. Después, con la voz rota y visiblemente afectada, expresó que lo que acababa de suceder con Alejandro "la había desmontado" y fue en ese momento cuando algunos de los chicos tampoco podían evitar emocionarse. Por primera vez, la presentadora se vio superada por sus sentimientos y tuvo que detener la grabación de La isla de las tentaciones hasta calmar los ánimos.

VER GALERÍA

- ¿Cómo es Sandra Barneda detrás de las cámaras?

Ahora y ya desde el plató, Sandra Barneda ha explicado cómo vivió ese momento y las razones por las que no pudo continuar con su labor. "Es que es un programa muy complicado. Cuando la gente dice que falseamos… Es que es imposible. Los chicos lo pasan muy mal y yo lo paso mal con ellos. Lo que pasó con Alejandro fue terrible", dijo la presentadora. Arantxa Coca, la psicóloga experta en parejas con la que cuenta La isla de las tentaciones para sus debates, se apresuró a dar su opinión sobre lo que acababa de pasar en la hoguera y aclaró que Alejandro había vivido un ataque de pánico. "Es muy fuerte para el propio individuo y para aquellos que lo presencian", dijo la colaboradora antes de aplaudir la forma de actuar que había tenido Sandra Barneda al frente de la situación.

- Rosario y Álvaro suben la temperatura en 'La isla de las tentaciones'

- La televisión, los libros, el amor... Todas las 'tentaciones' de Sandra Barneda

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.