Zoe infringe las normas de 'La isla de las tentaciones 4' provocando un 'susto de muerte' a Sandra Barneda

Celos, llantos, nuevas historias de amor y traiciones empiezan a ocurrir en la cuarta temporada de La isla de las tentaciones. Los chicos decidieron la semana pasada volver a activar la luz de la tentación para saber cuándo sus novias cruzaban los límites y algunas se han dejado llevar con los tentadores o han comenzado a darse cuenta de cómo eran en realidad sus relaciones. Así, mientras los concursantes estaban mirando los vídeos de sus novias, Zoe se ha escapado de su villa para interrumpir el momento, asustando mucho a Sandra Barneda. La que fuera participante de Mujeres, Hombres y Viceversa ha infringido las normas del reality pidiendo hablar con Josué. "Sé inteligente y confía en mí. No te preocupes, no tienes nada de qué preocuparte", ha dicho el participante para intentar calmar a su novia mientras la conductora del formato le pedía que se marchase del set.

Tania, de 'La isla de las tentaciones', duda de si quiere casarse con Alejandro: 'Ahora mismo no vale nada'

Mientras Sandra ha pedido varias veces a Zoe se fuera de la hoguera, la protagonista del momento casi sin poder respirar no paraba de llorar. "Te amo. Por favor Josué necesito que me des mi lugar", ha gritado ella a su novio tras ser apartada por el equipo del programa. La presentadora, muy enfadada, ha asegurado a los concursantes que este acto tendría consecuencias para los dos y el que fuera participante de Mujeres, Hombres y Viceversa ha asegurado que tenía claro que esto iba a pasar porque su chica es muy desconfiada. "No me quiere perder, me quiere mucho y va a hacer lo imposible", ha reconocido.

"Ahora mismo tengo ganas de salir corriendo tras ella. Sé que ella está ahora mismo por el suelo", ha relatado Josué. Tras el inesperado momento, Barneda ha comentado que la concursante siempre ha sido consciente de que ver a su chico era algo que estaba prohibido, por lo que en los próximos días sabrán la sanción a la que se enfrentan. "Siento haber sido tan dura, pero yo también me he dado un susto de muerte", se ha disculpado Sandra después del tenso instante que han vivido. Para intentar explicar los motivos por los que Zoe se ha saltado las normas, el participante ha contado que cree que la llegada de la nueva tentadora ha provocado que su novia tenga miedo y desconfianza.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones' planean una fuga para ver a sus novios

Como primer castigo para el concursante, Sandra ha dicho a Josué que en esta hoguera no vería las imágenes de su novia en la villa, algo que el joven marbellí ha confesado que prefería. "Si yo en parte estoy aquí es para que ella confíe en mí", ha expresado el concursante. "No os ha hecho un favor a ninguno de los dos. Las normas están muy claras. Veremos qué pasa", ha contestado la presentadora.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.