La luz de la tentación llega a la villa de los chicos y provoca la primera infidelidad de la edición

Las primeras hogueras de la temporada en La isla de las tentaciones han dejado a los chicos muy preocupados, sobre todo a Álvaro, testigo de cómo su novia, Rosario, está cada vez más cerca de uno de los solteros llamado Suso. Las diferentes reacciones de sorpresa de los concursantes ante las imágenes de Villa Paraíso han hecho que Sandra Barneda les proponga activar "la luz de la tentación", la única forma de no permanecer ajenos a lo que ocurre en la casa de las chicas. Darío, Alejandro, Nico y Josué han dejado la decisión en manos de Álvaro, que ha pedido a la presentadora que encienda la alarma. Una "luz de la tentación" que no ha tardado en aparecer en Villa Playa, activándose por primera vez esa misma noche y dejando unas reacciones de los chicos de lo más variadas. Desde la indiferencia de Alejandro, a la preocupación de Darío hasta la de Álvaro que, convencido de que su novia le ha traicionado, ha sido el protagonista de la primera infidelidad de la temporada.

Tras una hoguera muy intensa, la fiesta ha llegado a ambas casas, pero la tranquilidad se ha esfumado cuando las chicas han comenzado a jugar a "la botella". Cuando ha tocado el turno de Rosario, sus compañeras la han retado a besar en el cuello a Suso, el soltero con el que cada vez está más cerca de caer en la tentación. Pese a que inicialmente la concursante se ha resistido un poco, al final ha terminado dándole un beso al soltero con el que ha activado "la luz de la tentación" por primera vez en la otra villa.

Al escuchar la alarma, tanto a los chicos como a las solteras les ha cambiado la cara. Mientras algunos, como Alejandro, han continuado con la fiesta como si nada pasara, Darío se ha preocupado mucho por si había sido Sandra, su pareja, quien la había activado. "Te hace dudar. No sabes si es la de tu compañero, si es la tuya… Y crea la duda esa que te hace no estar a gusto", ha explicado ante las cámaras. Menos expresivo, pero visiblemente preocupado, se ha mostrado Álvaro y, aunque ha intentado continuar disfrutando, estaba convencido de que la responsable de la primera alarma había sido Rosario. "Lo único que pienso es que ya está otra vez con Suso faltándome al respeto, pero sinceramente a mí no me corta la fiesta", ha comentado.

Fiel a sus palabras, Álvaro ha continuado la fiesta sin darle más vueltas a qué estaría pasando en la villa de las chicas. Ha sido entonces cuando el concursante se ha apartado del grupo con Sabela, la tentadora con la que más conexión ha tenido desde el principio y, tras una rato de insinuaciones y acercamientos, han terminado dándose un apasionado beso ante los aplausos de sus compañeros. Un beso que no sería el único de la noche y que ha convertido a Álvaro en el primer concursante de la temporada en ser infiel a su pareja.

Rosario y Álvaro llegaron a La isla de las tentaciones tras cuatro años de relación marcadas por las deslealtades y dispuestos a demostrarse mutuamente que ya no iban a traicionarse más. Sin embargo, fueron los primeros en sus respectivas villas en tener una conexión especial con alguno de los solteros. En el caso de la concursante ha sido Suso quien la ha hecho dudar de su relación. "No aguanto más, no tengo ganas de reprimirme más porque me nace dar más pasos con él", ha confesado a las cámaras; mientras que, Álvaro ya ha caído en la tentación con Sabela.

