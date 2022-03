Tania, de 'La isla de las tentaciones', duda de si quiere casarse con Alejandro: 'Ahora mismo no vale nada'

Tania y Alejandro llegaron a La isla de las tentaciones 4 prometidos y dispuestos a demostrar que nada puede contra el verdadero amor. Sin embargo la primera hoguera ya ha hecho que los cimientos de su noviazgo se tambaleen. La modelo ha terminado llorando desconsolada tras ver unas imágenes de su novio en las que aparecía criticándola, jugando a "la botella" y sobrepasando los límites que ellos mismos habían establecido con las solteras de la villa. Entre lágrimas, el veredicto de Tania ha sido claro. "Este anillo no sé qué significado tiene ahora", dijo señalando su alianza de compromiso y poniendo en duda todas las promesas que Alejandro le había hecho antes de llegar a República Dominicana.

La primera gran decepción de Tania llegaba cuando Sandra Barneda le ha enseñado unas imágenes en las que Alejandro la tachaba de "inmadura" ante sus compañeros, con los que se ha quejado de la actitud de su novia en la otra villa. Muy enfadado, el modelo gaditano criticaba que Tania hubiera puesto "la misma cara que pone con él en la intimidad" mientras bailaba en una de las fiestas. Un comentario que no ha gustado nada a la concursante, que no ha dudado en defenderse. "Sinceramente creo que al que le ha venido grande es a él. Y se va a arrepentir de esas palabras. Yo lo que soy es una mujer de los pies a la cabeza. Lo tengo claro. Quien me conoce sabe que yo bailo así porque soy sexy, una mujer segura de sí misma. Por eso no soy menos mujer ni te quiero menos", sentenció Tania.

Tan enfadado estaba Alejandro que en las siguientes imágenes que ha mostrado la presentadora el modelo aparecía jugando a "la botella" y manifestando sus intenciones de "vengarse" de Tania. El concursante se ha dejado llevar por el juego y ha terminado besando el cuello de varias solteras y recibiendo besos de ellas, uno de los límites que la pareja había establecido. Sin dar crédito a lo que acababa de ver, sin poder contener el llanto y mientras sus compañeras se apresuraban a consolarla, Tania sentenciaba: "Estoy muy decepcionada y dudo de si es el hombre que yo quiero tener en mi vida. No me lo creo. Juro que no me lo creo. Para mí ahora mismo no vale nada".

Tania se marchó de la hoguera profundamente desilusionada y con muchas dudas respecto a su relación, un noviazgo de dos años. Hasta tal punto que la modelo ha cuestionado el compromiso que sellaron antes de entrar en La isla de las tentaciones y ha puesto en duda sus deseos de querer casarse con Alejandro. "Quizás esto no vaya a salir tan bien como esperaba", le ha confesado a su compañera Sandra cuando aún estaba en la hoguera.

