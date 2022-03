Las chicas de 'La isla de las tentaciones' planean una fuga para ver a sus novios

El nerviosismo y la confusión se ha sembrado en 'Villa Paraíso', donde habitan las chicas de La isla de las tentaciones. La música de una casa cercana les ha hecho creer que sus novios están mucho más cerca de ellas de lo que pensaban, algo que tal y como ha explicado Sandra Barneda en el debate es totalmente erróneo. Después de que la alarma sonase en dos ocasiones indicando que sus parejas habían sobrepasado los límites, la tensión se apoderó de varias de las concursantes. Sin pensarlo dos veces, Zoe y Gal.la tomaron una decisión: debían fugarse y presentarse en 'Villa Playa'.

- Primeros ataques de celos, rifirrafes y mucha tensión en el estreno de 'La isla de las tentaciones 4'

VER GALERÍA

La fiesta en la villa de las chicas ya había llegado a su fin cuando Gal.la escuchó música a lo lejos, en otra casa. La concursante no tuvo ninguna duda de que tenía que tratarse de los chicos y rápidamente compartió su teoría con el resto de compañeras. Ya en el jardín y mientras las cinco debatían sobre la posibilidad de que fueran o no sus parejas, Zoe y Gal.la escucharon lo que para ellas sería la pista definitiva de que 'Villa Playa' estaba al lado: un grito en el que parecía que se mencionaba a Darío, el novio de Sandra. "¡Son ellos, son ellos!", exclamaban una y otra vez visiblemente alteradas.

"No tiene sentido que una casa esté al lado de la otra, que suenen las alarmas y no se oigan entre ellas", dijo Sandra tratando de pensar con la mente fría en medio de tanta sugestión. Algo que no todas sus compañeras hicieron, ya que, Zoe no cesaba en sus intentos de ver qué estaba pasando en la casa de al lado y absolutamente convencida de que se trataba de Villa Playa se introdujo entre las plantas para comprobar si podía ver algo en la casa de los vecinos que le sirviera como pista.

VER GALERÍA

Tras un rato de elucubrar sobre si eran o no sus parejas, algunas de las concursantes desistieron completamente del plan de fuga, como Rosario, que dijo que "iban a parecer las locas de España". "Acaban de sonar dos alarmas y estamos aquí rogando para verlos", expresó Tania con resignación. Pero Zoe continuaba firme en su idea de que debían huir de la villa e ir a visitar a sus novios, hasta el punto de que trató de convencer a Gal.la de que se trataba de algo más sencillo de lo que parecía: "Solamente hay que recorrer la playa, no tiene que estar muy lejos", insistió.

- ¡Se casan! Tony Spina sorprende a Marta Peñate con un anillo de compromiso

Finalmente las chicas de La isla de las tentaciones regresaron a sus habitaciones y, mientras algunas como Sandra o Tania manifestaban sus deseos de estar tranquilar y sin imaginar cosas, Zoe y Gal·la coincidían en que "necesitaban ver a sus novios" y no descartaron la idea de llevar a cabo la fuga próximamente. Algo que no es una novedad en el programa, puesto que, en la segunda edición Melyssa Pinto consiguió fugarse con éxito y se presentó sola en la villa contraria después de haber visto las imágenes de Tom Brusse siéndole infiel con Sandra Pica.

- Así planeó Melyssa escaparse a Villa Montaña para hablar con Tom

- Tania, de 'La isla de las tentaciones', duda de si quiere casarse con Alejandro: 'Ahora mismo no vale nada'

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.