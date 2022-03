Joaquín cambia el fútbol por la tele: el jugador anuncia su retirada y explica su nuevo proyecto

Joaquín Sánchez, capitán del Betis, ha tomado la decisión de retirarse del fútbol. El deportista, que continuará en el equipo sevillano hasta la finalización de su contrato en junio de 2022, ha relatado cómo ha sido llegar a la conclusión de apartarse del campo. "Es difícil y creo que buscar el momento indicado para hacerlo en una profesión en la que has vivido desde pequeñito es muy complicado", ha explicado en El Hormiguero, añadiendo que con su edad, 40 años, ya casi no juega y ha llegado la hora de poner fin a esta etapa. "Muchos dicen que debe hacerse cuando estás arriba, en lo alto, pero ahí es cuando estás disfrutando y cuando quieres seguir", ha añadido. Además, el jugador ha querido comentar que en su caso tomar la decisión ha sido muy compleja porque desde su punto de vista la ilusión la sigue teniendo y continúa pasándolo bien, pero ha dejado claro que si ha llegado a este pensamiento es porque ya no goza de tantos minutos sobre el cesped como le gustaría.

El jugador del Betis también ha explicado que ha llegado a la conclusión de alejarse del campo de fútbol porque está entrenando demasiado bien, lo que se traduce en que juega poco. "El que juega mucho entrena poco y viceversa", ha comentado en el programa de Antena 3. Joaquín también ha contado lo mal que lo va a pasar cuando no tenga que ir más al estadio, no vea a sus compañeros y no huela la hierba del campo. "Por muchas cosas que tengas que hacer y por mucho futuro que tenga planeado, todo eso lo voy a echar mucho de menos", ha continuado diciendo, expresando que esa ha sido su vida desde que era pequeño.

Joaquín ha asegurado que no sabe hacer otra cosa que no sea jugar al fútbol, pero lo cierto es que ya tiene un nuevo proyecto en televisión. El deportista será el presentador de un nuevo programa en Antena 3, Joaquín, el novato, un formato de humor, "con mucha alegría" y donde quiere que todos se sientan identificados con él. "Dejo de jugar pero quiero seguir trabajando y aprendiendo profesiones", ha expresado a Pablo Motos, a quien le ha dicho que espera que sea su maestro porque es todo un profesional en la pequeña pantalla. "Quiero que tú me enseñes a ser un pedazo de presentador", ha pedido Sánchez para poder entrevistar a toda la "gente top" que irá a su programa.

Además, el jugador, que hace unas semanas le entregó la camiseta del Betis a Sharon Stone, ha bromeado diciendo que su mujer, Susana, ya le está buscando trabajo en el periódico para que no se siente ni un solo día en el sofá sin hacer nada. "Yo creo que tampoco podría estar así mucho pero tenerme en casa todos los días puede ser una película de suspense", ha dicho entre risas. Muy emocionado, Joaquín ha presentado en primicia la promo de su nuevo programa, en la que sale teniendo una pesadilla porque no quiere ser mayor y en la que discute con su madre, que le dice que en el fútbol hay una edad límite para retirase. Pero el deportista tiene un plan B, algo que le cuenta a su progenitora por teléfono y que muy pronto todos los espectadores podrán ver.

