Emma García se escapa a Ibiza con su familia y protagoniza un espectacular posado en bikini

Emma García ha disfrutado de una escapada muy familiar a Ibiza. La presentadora, de 48 años, ha viajado a la isla balear con su marido, Aitor Senar, y la hija de ambos, Uxue, que está a punto de cumplir 16 años. Los tres han paseado por un animado mercadillo, donde han sido fotografiados en un puesto de jabones y esencias naturales. También se han detenido en el escaparate de una tienda de ropa. Después han caminado hasta una zona con vistas espectaculares y se han hecho un 'selfie' de recuerdo.

La periodista ha elegido un look muy ibicenco para este día en familia. Ha combinado una falda larga con una camiseta de manga corta y como complementos un cinturón, un favorecedor sombrero y gafas de sol. Antes de regresar a Madrid para ponerse al frente de Viva la vida el fin de semana, Emma y su marido han alquilado un coche blanco descapotable, para recorrer los rincones más bonitos de la isla junto a su hija.

Durante estos días, la presentadora ha podido desconectar y reponer energías para seguir trabajando. Emma ha lucido un aspecto inmejorable por haber disfrutado de un momento de calma y descanso junto a los suyos. Para ella es fundamental la familia y así lo demuestra cada vez que tiene oportunidad, pues les dedica cada minuto libre que tiene, dentro de su apretada agenda. Tras este día en familia, los tres han regresado al hotel, donde la periodista ha posado así de espectacular en bikini. "¡Recargando pilas en esta isla mágica!", ha escrito junto a esta foto.

Emma García, que ha sabido ganarse al público de Viva la vida tras su paso por Mujeres y hombres y viceversa, es uno de los rostros más queridos de Telecinco. Pero en su carrera ha tenido que hacer auténticos malabares para compaginar su faceta televisiva con su vida personal. "Yo he vivido una relación a distancia que ha sido maravillosa", contó en su día. "Aitor y yo nos casamos en el año 2000 y me vine a Madrid. Nos queríamos mucho, pero no coincidíamos, hasta que se vino a Madrid, y entonces descubrí que estaba mucho mejor con él que sin él. Hay que luchar por las relaciones", confesó. Además, aseguró que en un matrimonio tan duradero como el suyo es fundamental no perder la pasión. "Si no terminaríamos siendo una pareja de amigos". También es importante "el respeto, la admiración mutua y tener un espacio para cada uno".

La felicidad del matrimonio la completa su hija Uxue, que vino al mundo el 6 de julio de 2006, y la presentadora no puede ser más feliz con la familia que ha formado. "No me he quedado con ganas de tener más niños. Mi marido y yo no nos pusimos de acuerdo. Cuando él tenía ganas, yo no, y al revés, total, que estaba de que no, y nos hemos quedado con una niña estupenda", declaró con una gran sonrisa.