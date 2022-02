Emma García reaparece muy emocionada tras el fallecimiento de su padre

Lleva más de dos décadas trabajando frente a las cámaras, pero el programa en el que se pone al frente esta tarde es sin duda uno de los más difíciles para Emma García. La presentadora vasca ha reaparecido tras el fallecimiento de su padre y nada más entrar en el plató de Viva la vida tanto el público como sus compañeros la han recibido en pie, con un caluroso aplauso con el que no ha podido evitar conmoverse. Con un traje blanco, color del luto en algunas culturas, la periodista vasca se ha pronunciado por primera vez con los ojos llenos de lágrimas sobre los sentimientos que la invaden. "Son momentos de muchísimas emociones que tengo que gestionar… Cómo es la vida, ¿no? Cuando te lo esperas, no llega esa despedida, y cuando no te lo esperas, aparece", ha señalado.

Emma lleva tres años formando parte del citado espacio de Mediaset que hoy la ha recibido con una foto en blanco y negro de su infancia en la que aparece en la playa junto a su aita. Ha explicado que "dentro de los momentos difíciles que son cuando despides a una persona tan querida como tu padre, tu aita, me quedo con algo bonito". En este sentido ha señalado que se siente tranquila y satisfecha porque su progenitor "se ha ido con el cariño de todo el mundo, en especial de sus tres hijos y de su mujer, que estuvimos hasta el último momento diciéndole lo que le queríamos y lo que le queremos".

La familia de Emma García siempre ha apostado por mantenerse al margen del foco mediático, pero en esta ocasión la presentadora ha dado las gracias en nombre de su madre y sus dos hermanos, Óscar y Anne, por todo el cariño que están recibiendo en estos últimos días y por el apoyo que en su Ordizia natal han dado a todos sus allegados. Además, ha explicado que el programa de esta tarde se lo dedica a él y que a lo largo de la tarde va a seguir el valioso consejo que su padre le dio. "Sonríe hija, sonríe siempre, porque en en esta vida o ganas o aprendes, pero nunca pierdes", ha recordado antes de mirar al cielo diciendo "sigue con nosotros y gracias".

También ha destacado la periodista los muchos mensajes que ha recibido estos días, cuando el mundo de la televisión se ha volcado en ella. Desde que compartió la triste noticia, compañeros y amigos le han trasladado todas sus fuerzas. "¡Fuerza cariño! Siento mucho la pérdida de tu papi, pero te seguirá guiando, mandándote fuerzas y mucha energía. Te mando un beso muy grande mi querida Emma", escribía Irene Rosales; "Lo siento mucho Emma. Te vigilará desde arriba", indicaba Ana Terradillos; "Querida Emma siento mucho tu pérdida y te acompaño en el sentimiento. Un beso muy fuerte", decía Rosemary Alker. También Alba Carrillo, Gloria Camila Ortega, Carlota Corredera, Mateo Vergara o Ainhoa Arteta, entre otros, le transmitían sus condolencias.

El mensaje de Emma a su padre antes de finalizar el 2021

Emma, que lleva más de dos décadas casada con Aitor Senar y es madre de una adolescente llamada Uxue, no podía contener las lágrimas el pasado mes de diciembre al hablar en directo de su familia. Ya entonces se deshacía en halagos con su padre. "Es un referente para mí. No conozco a una persona más fuerte, bondadosa y bonita. Siempre está ahí con una palabra preciosa, un abrazo y con muchísimo cariño para todos sus hijos. Y nunca encuentro el momento de decírselo. Aita, que lo sepas", decía. Esos mismos calificativos los usaba también para su despedida, asegurando que la fortaleza y la sensibilidad de su progenitor la van a acompañar siempre, al igual que su inmensa huella de amor.

