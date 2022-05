Los momentos más insólitos del juicio de Johnny Depp y Amber Heard: una reclamación de paternidad y 'la aparición' de Jack Sparrow

Un proceso televisado en el que cada detalle se convierte en noticia. El juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y su exmujer Amber Heard está poniendo el foco en temas tan importantes y nada banales como la violencia y el abuso. Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas, el tono de lo que ocurre en la sala del condado de Fairfax, en Virginia (Estados Unidos), ha cruzado en ocasiones el límite para acercarse a la definición de espectáculo, con instantes que bien podrían incluirse en el guion de alguna película -no sería la primera vez que un polémico juicio acaba en la gran pantalla-. El debate paralelo que se sigue fuera del recinto ha generado vídeos y resúmenes que captan esos retazos que alimentan esta historia de tintes hollywoodienses, en la que no han faltado insólitos momentos como los que recordamos a continuación.

La relación de Johnny Depp y Kate Moss, en el punto de mira

Así describen a Johnny Depp sus exparejas

El último ha sucedido precisamente esta semana, una de las más esperadas dado que la modelo Kate Moss, cuya complicada relación en los noventa con Depp levantó todo tipo de especulaciones, subía al estrado. La declaración sorpresa esperaba sin embargo su turno en la sala sin que nadie lo imaginara: una de las espectadoras se levantó y declaró su amor a gritos por el intérprete. “¡Johnny, te amo! Somos almas gemelas. Este bebé es tuyo” exclamó mientras mostraba precisamente un niño pequeño. Por supuesto fue expulsada de inmediato, aunque ni siquiera el actor pudo evitar sonreír, igual que el resto de los presentes, ante lo que luego la apasionada seguidora calificó como una broma.

El público, que esperaba durante horas cada jornada para sentarse en uno de los 100 sitios habilitados, ya había sido advertido en varias ocasiones por la jueza Penney Azcarate. Esta dijo que no quería que el proceso se convirtiera en un “circo”, aunque ya tuvo que sacar de la sala a otra persona después de que sufriera un ataque de risa sin razón aparente en una de las sesiones. Los seguidores no han sido los únicos que han abandonado el tribunal pues la periodista musical británica Eve Barlow, que trabajaba en la defensa de Amber Heard, fue expulsada por enviar mensajes de texto y tuitear desde la primera fila de la sala.

Quien no consigue entrar en esta, se queda fuera vitoreando a los actores y, tal es la expectación, que incluso la jueza prohibió a la expareja detenerse con sus fans para hacerse fotos y firmar autógrafos. Esto no ha impedido no obstante que desde el coche en el que se marchan escuchen y respondan a los comentarios y manifestaciones apasionadas de apoyo. Una seguidora captó por ejemplo la respuesta de Johnny Depp, cuando le gritó que siempre sería Jack Sparrow, el personaje de Piratas del Caribe que popularizó el artista y el primer papel que perdió (ahora se dice que podrían volver a contar con él en una sexta entrega de la saga) tras el polémico enfrentamiento con su exmujer. Entonces él no dudó en responder imitando el tono del pirata: “Todavía anda por ahí en alguna parte. Le veo de vez en cuando". El vídeo se convirtió en viral en cuestión de horas.

La intensidad ha marcado no solo la actitud de los fans sino las actuaciones de los abogados que, muy directos y con dureza, han interrogado a los testigos. Están concentrados al máximo pero en ocasiones también ellos han protagonizado errores inesperados, como ocurrió a Ben Rottenborn, abogado defensor de Amber Heard. Estaba interrogando a un testigo y este le respondía cuando el letrado dijo: “Objeción, rumores”. La sorpresa fue inmediata y la jueza le recordó que había sido él quien había planteado la cuestión por la que ahora protestaba. “Pero si usted fue quien hizo la pregunta” dijo Penney Azcarate ante las risas del resto de letrados. El juicio quedará visto para sentencia el 27 de mayo.