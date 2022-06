Primeras palabras de Johnny Depp tras su victoria judicial ante Amber Heard

Escasos minutos después de que la jueza Penney Azcarate haya dado a conocer que Johnny Depp ha ganado el juicio que le enfrentaba a Amber Heard, el actor ha reaccionado públicamente. A pesar de no estar presente en tribunal de Fairfax (Virginia) por compromisos laborales, el protagonista de Piratas del Caribe ha seguido desde Reino Unido en directo la comparecencia, en la que el jurado ha fallado a su favor al considerar que ha probado todos los elementos de difamación. A continuación reproducimos íntegro el comunicado que el intérprete ha enviado tras saber que la justicia le ha dado la razón y que su exmujer tendrá que pagarle 15 millones de dólares por los daños. Él, por su parte, también la indmenizará con dos millones de dólares por difamarla a través de su abogado.

VER GALERÍA

-No te pierdas a Johnny Depp cantando en un concierto justo después de comparecer en su juicio contra Amber Heard

-La reacción del magnate Elon Musk, ex de Amber Heard, tras el final del juicio de la actriz contra Johnny Depp

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis allegados, de los más cercanos a mí, y también, las vidas de las personas que durante muchos, muchos años han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se lanzaron acusaciones falsas, muy graves y criminales contra mí a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera.

Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión. Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome.

Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado. Estoy y he estado abrumado por el colosal apoyo y la amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación, y que los que me apoyan nunca se den por vencidos. También espero que la posición vuelva a ser la de inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación.

Quiero reconocer el noble trabajo del juez, los jurados, el personal del tribunal y el Sheriffe que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi diligente e inquebrantable equipo jurídico, que ha hecho un trabajo extraordinario para ayudarme a a compartir la verdad. Lo mejor está por venir y un nuevo capítulo finalmente ha comenzado. Veritas numquam perit. La verdad nunca perece".

VER GALERÍA

Las palabras de Amber

La reacción de Amber Heard tampoco se ha hecho esperar. A pesar de que sus gestos en el tribunal, donde estaba presente, han hablado por sí solos, tras conocer el veredicto ha asegurado sentirse humillada. La protagonista de Aquaman ha dicho que tiene el corazón roto porque "las evidencias" que ha presentado en estas seis semanas de juicio "no han sido suficientes para sobreponerse a la influencia desmedida que tiene mi exmarido". En sus declaraciones también ha asegurado que está triste porque considera que, al darle el jurado la razón a Depp, ella ha perdido su derecho como ciudadana estadounidense "de hablar en libertad" .