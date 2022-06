Johnny Depp se reúne con su ex Kate Moss en Londres a la espera del veredicto en su juicio

Johnny Depp ha decidido alejarse de Virginia, donde está teniendo lugar la deliberación del jurado popular para alcanzar un veredicto en la demanda por difamación que el actor interpuso contra Amber Heard. En vez de quedarse en casa o salir del ojo público después de estas semanas de tremenda exposición en el que es uno de los casos más mediáticos de la historia en Estados Unidos, el actor de 58 años se ha trasladado a Reino Unido, donde está viviendo unos días de diversión ajenos a la atención pública que está recibiendo. Además de subirse al escenario (en dos noches consecutivas) con Jeff Beck en el Royal Albert Hall de la capital británica, también se ha encontrado de nuevo con Kate Moss, su expareja y una de las personas que testificaron durante el proceso legal.

- Los planes de Johnny Depp y Amber Heard tras el juicio

VER GALERÍA

Según publica el Daily Mail, Kate Moss fue una de las personas invitadas a la primera fila del concierto que tenía todas las entradas vendidas y que se trataba de la segunda noche consecutiva de Johnny en el Royal Albert Hall y la tercera junto a Jeff Beck, ya que el domingo había actuado junto a él en Sheffield City Hall. La modelo volvió a demostrar su apoyo al intérprete de Eduardo Manostijeras, después de testificar a su favor en el juicio contra Amber Heard, al asistir al espectáculo musical que ofreció el actor junto a su amigo, considerado como uno de los mejores guitarristas de la música actual. Llegó con tiempo, antes de que empezara el concierto, y disfrutó de las versiones de Johnn Lennon, Marvin Gaye y Jimi Hendrix que cantaron los dos artistas sobre el escenario. La maniquí, de 48 años, se quedó después para una fiesta a la que asistió también Sharon Osborne, de 69.

- Lily Rose, hija de Johnny Depp, de cumpleaños mientras su padre espera el veredicto del juicio con Amber Heard

VER GALERÍA

Kate Moss alegó, durante su declaración jurada de apenas 3 minutos en el juicio por difamación, que Johnny nunca la había tirado empujado, pegado ninguna patada ni tirado por las escaleras, desmintiendo así los comentarios que había hecho previamente Amber Heard, basados en un rumor. Lo hizo telemáticamente desde Inglaterra, recordando el tiempo en el que salió con el actor entre 1994 y 1998, cuando ella tenía 20 años y el intérprete 31. "Nunca nadie ha sido capaz de cuidar de mí. Johnny lo hizo durante un tiempo, me creía lo que me decía. Por ejemplo, si le preguntaba qué hacer él me lo decía", comentó la modelo durante una entrevista con Vanity Fair, asegurando que lloró "durante años" cuando terminó su romance.

VER GALERÍA

- La reacción del magnate Elon Musk, ex de Amber Heard, tras el final del juicio de la actriz contra Johnny Depp

Más tarde, en una entrevista con HELLO! y el mismo año que comenzaba su romance con Vanessa Paradis, Johnny aseguró que él fue el culpable del final de la relación: "He sido muy tonto porque nuestra relación iba muy bien. Me hago responsable de lo que pasó, yo era difícil, dejé que mi trabajo se interpusiera entre nosotros, y no le di la atención que tenía que haberle dado". No solo eso, sino que confesaba que su profesión siempre ha sido su prioridad hasta el punto de que no supo cómo lidiar con ello: "Por supuesto deberían importarme mis películas, pero cuando llegaba a casa tenía que haberlo dejado en la puerta. No podía hacerlo y era horrible vivir conmigo. Confía en mí, soy idiota a veces".

Loading the player...

No te pierdas a Johnny Depp cantando en un concierto a la espera del veredicto de su juicio con Amber Heard