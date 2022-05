Los planes de Johnny Depp y Amber Heard tras el juicio

Seis semanas de comentarios, rumores, desagradables acusaciones, tensos enfrentamientos y la atención de medio mundo han finalizado con un visto para sentencia. Mientras Johnny Depp y Amber Heard esperan el inminente veredicto del jurado en el juicio por difamación que les ha enfrentado, la cuestión que queda en el aire es lo que hará ahora la expareja, que tanto espacio ha acaparado en el universo mediático estos días. Por el momento ya han transcendido algunos de los planes del intérprete de Piratas del Caribe, que ha puesto miles de kilómetros de por medio reapareciendo al otro lado del océano para sorpresa de sus seguidores, que siguen con lupa todos sus movimientos.

El actor, que también ha cultivado su pasión por la música a lo largo de su carrera -forma parte del grupo Hollywood Vampires-, apareció en el concierto de Jeff Beck en Sheffield, Inglaterra, una inesperada colaboración que se alargó durante varios temas. Rasgando las cuerdas de su guitarra, se unió a Beck en las canciones Isolation (una versión del tema que lanzó John Lennon en 1970), What’s going on, de Marvin Gaye, y Little Wing, de Jimi Hendrix. Lo que parecía una aparición puntual sin embargo se repitió al día siguiente en Londres. Y parece que no se frenará ahí pues, como señala The Telegraph, entre los planes de Depp está el de unirse a Beck en sus próximos shows en el Reino Unido. Está previsto que el intérprete actúe en Londres (31 mayo), Gateshead (2 junio), Glasgow (3 junio), Manchester (4 junio), Birmighan (6 junio) y York (7 junio).

Esto le mantendría alejado de Estados Unidos durante varios días, algo que es posible dado que no es necesario que esté presente cuando se alcance un veredicto en su caso. La expectación por la sentencia está en sus máximos niveles por lo que esta distancia geográfica le permitiría escapar en cierta medida de la atención pública. Recordemos que el caso por difamación que interpuso contra su exmujer Amber Heard es un proceso civil que no conlleva pena de cárcel.

Amber también se aleja del foco público

¿Y Amber Heard? La actriz, que mantiene un perfil más discreto, confesó durante los últimos días del proceso que estaba siendo acosada y amenazada por los fans. Entre lágrimas denunció las graves amenazas que estaba recibiendo y que consideraba que la ponían a ella (y también a su hija de un año Oonagh) en peligro. Quizá sea por esta cuestión por la que también ella haya decidido poner distancia y salir de Los Ángeles. Algunas informaciones apuntan a que la protagonista de Aquaman está pensando en cambiar de aires y mudarse a California, concretamente a la localidad de Joshua Tree, en el desierto de California.

Parece que busca tranquilidad y más conexión con la naturaleza y la comunidad, por lo que se mudaría a una casa que tiene por la zona. En ocasiones, la intérprete ha compartido algunas fotografías en este entorno, manifestando la calma y la paz que encuentra allí. No sería por tanto extraño que este se convierta en su refugio durante al menos un tiempo, quizá hasta que el revuelo causado por las impactantes revelaciones que salieron a la luz en el tribunal se suavice. Quién sabe si cuando se conozca el veredicto definitivo sus planes cambien.