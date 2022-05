Los alegatos finales de Johnny Depp y Amber Heard en el último día de juicio

Tras seis semanas, el juicio de Johnny Depp y Amber Heard llega a su fin. Este viernes, en lo que supone la sesión número 24, el caso queda visto para sentencia. Comienza de este modo la deliberación del tribunal encargado de resolver uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Hollywood, proceso que se espera que se alargue durante la próxima semana. En la última sesión, que está siendo retransmitida en directo por televisión al igual que las anteriores, a cada una de las partes se les da dos horas para presentar los argumentos finales ante la jueza Penney Azcarate.

VER GALERÍA

-El actor Luis Lorenzo, en libertad tras ser acusado de asesinar a una tía de su pareja para heredar

-La lista de invitados que convertirá la gran boda de Marta Lozano en una auténtica cumbre de 'influencers'

En el Palacio de Justicia del Condado de Fairfax, en Virginia, ha sido la defensa del protagonista de Piratas del Caribe la primera en tomar la palabra. La abogada Camille Vasquez, ha insistido en la inocencia de su representado, al que define como una víctima de su exmujer. "Hay un abusador en esta sala del tribunal, pero no es el señor Depp. Hay una víctima de violencia doméstica en esta sala, pero no es la señorita Heard", ha asegurado además de poner un audio de la intérprete admitiendo haber agredido al que fue su marido. Según la letrada, en este juicio está en juego no solo la reputación del actor sino "la vida de un hombre que la perdió cuando fue acusado de un crimen atroz".

También ha recordado la abogada de Johnny Depp que hace justo seis años Amber fue a denunciar a su exmarido y los paparazzi la inmortalizaron con moretones en la cara. “Las fotos capturaron lo que ella quería que vieran: una imagen de una mujer maltratada. Lo que los paparazzi no sabían es que la marca oscura en su rostro apareció misteriosamente seis días después de ver al Sr. Depp. Fue una mentira. Ella lo sabía. El Sr. Depp lo sabía. Y los múltiples testigos de los que escuchaste lo sabían", ha explicado. "Tenemos una montaña de acusaciones no probadas que son descabelladas, exageradas e inverosímiles", ha dicho antes de bajar del estrado y ceder el testigo a su compañero, Benjamin Chew.

VER GALERÍA

Los argumentos de Heard

Tras un descanso matinal de unos quince minutos, el juicio ha proseguido con el alegato final de Amber Heard. Su abogado, Benjamin Rottenborn, ha rescatado unos textos presuntamente escritos por Depp y enviados a personas de su entorno. "No tengo piedad, ni miedo ni una pizca de emoción, o lo que alguna vez pensé que era amor por esta buscadora de oro de bajo nivel", reza uno de los mensajes. "Estas palabras son una ventana al corazón y la mente del pirata favorito de Estados Unidos. Este es el verdadero Johnny Depp", ha indicado el letrado.

-Lorenzo Diaz, hijo de la recordada Concha García Campoy, en la cuenta atrás para su emocionante enlace en Ibiza

VER GALERÍA

La defensa de la protagonista de Aquaman ha proyectado en la corte un video grabado por Amber en el que Johnny golpea los muebles de la cocina. "¿Ven a la señorita Heard riéndose con eso? No se está riendo. El señor Depp en esta sala del tribunal se está riendo y haciendo comentarios sarcásticos, pero no es un asunto de risa”, ha dicho al jurado. Además, sostiene que su defendida ha dicho la verdad y considera que no se puede fallar a favor de Depp y defender la Primera Enmienda a la Constitución, que prohíbe la creación de cualquier ley que reduzca la libertad de expresión. Mientras Rottenborn relataba los diferentes episodios de supuesta agresión a la actriz, ella no ha podido contener las lágrimas.

VER GALERÍA

Otra de las abogadas de Amber, Elaine Bredehoft, ha abordado la promesa que hizo la actriz hace más de cinco años de donar todo el dinero obtenido de su acuerdo de divorcio con Johnny Depp a organizaciones benéficas y que hasta el momento reconoce no haber cumplido. La letrada argumenta que su defendida no ha podido dar siete millones de euros a las organizaciones que dijo porque ha tenido que pagar unos elevados costes a raíz de la demanda de su exmarido pero que tiene intención de llevar a cabo.