Amber Heard se derrumba ante el juez: 'Me acosan, humillan y amenazan todos los días'

Si hace unas horas Johhny Depp se subía al estrado para rebatir las acusaciones de Amber Heard, en esta penúltima jornada de juicio ha sido la actriz quien ha tomado la palabra. La protagonista de Aquaman se ha derrumbado ante el juez al narrar el complicado momento que está viviendo, que se extiende más allá de los tribunales y afecta también a la pequeña Oonagh Paige, nacida el 8 de abril de 2021. Con americana gris y camisa marrón, la intérprete americana no ha podido contener las lágrimas al contar que "me acosan, humillan y amenazan" todos los días. "La gente quiere matarme, recibo cientos de amenazas de muerte regularmente, todos los días. Miles desde que comenzó este juicio", ha añadido.

VER GALERÍA

-Ana de Armas y Zendaya, nombradas en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por este motivo

-Así describen a Johnny Depp sus exparejas

Amber ha dicho entre lágrimas que la difícil situación que atraviesa comenzó cuando el abogado de su exmarido dijo en 2020 durante una entrevista que había orquestado un "engaño sobre el maltrato". Los problemas se han extendido a la actualidad, cuando dice vivir momentos complicados incluso fuera del juzgado del condado de Fairfax, en Virginia. "Recibo cientos de amenazas de muerte regularmente, todos los días. Miles desde que comenzó este juicio. Gente burlándose de mi testimonio... Lo más humillante que he tenido que pasar. Espero que nadie tenga que pasar nunca por algo así". Ha explicado también que recibe amenazas en las que dicen que quieren "meter a mi bebé en el microondas".

VER GALERÍA

La actriz de 36 años sostiene que hay una campaña contra ella en redes sociales, que cada día tiene que revivir el trauma y que ha sufrido ataques de pánico desde el final de su matrimonio con Depp, con el que estuvo casada quince meses, entre 2015 y 2016. "Johnny me prometió que si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida", ha dicho ante el juez. Además, desde el estrado ha dirigido directamente la mirada al protagonista de Piratas del Caribe, quien ha esquivado el encuentro visual, y ha indicado: "Johnny me ha quitado mi voz lo suficiente. Tengo derecho a contar mi historia, a usar mi voz y a mi nombre. Ya me lo ha quitado bastante".

-La poca química de Amber Heard con Jason Momoa, detrás de su falta de escenas en 'Aquaman 2'

VER GALERÍA

El origen de un juicio televisado

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard, uno de los más mediáticos de los últimos tiempos en Hollywood, comenzó el 11 de abril y ha sido retransmitido en directo en cada una de las jornadas. Además, se ha vivido un proceso paralelo en las inmediaciones del juzgado, donde los fans se han instalado y cada día los reciben con pancartas, aplausos y vítores. Este 27 de mayo llegará a su fin y será a partir de ese momento cuando los jueces tendrán que deliberar para dar una sentencia. El actor, que es padre de dos hijos, solicita a su exmujer 50 millones de dólares por dañar su imagen tras escribir esta un artículo en The Washington Post explicando que había sido víctima de violencia doméstica. Por su parte, Amber contrademandó pidiendo 100 millones de dólares al considerar que su trabajo también se ha visto afectado por este proceso legal y por las palabras del que fue su marido.