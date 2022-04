Último capítulo en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard: la declaración de su guardaespaldas

En la segunda semana de declaraciones del gran juicio que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard en los tribunales de Virginia por difamación ha habido otro testimonio crucial: el de Sean Bett, guardaespaldas del actor. Sentado ante el jurado, el jefe de seguridad que trabajaba con la pareja entre 2012 y 2013 ha detallado la gravedad de los enfrentamientos que el matrimonio protagonizó durante sus años de convivencia. Bett ha asegurado que las peleas del matrimonio eran continuas y de tanta violencia que incluso le hacían temer que pudieran llegar a matarse. Incluso alertó a la pareja: "Os vais a matar o vais a terminar en la cárcel".

Ya lo declaró ante el juez en el primer careo que tuvo la pareja en Londres, cuando el que fuera actor fetiche de Tim Burton denunció a The Sun por calificarle como un "golpeador de esposas" y perdió su demanda. Ahora el empleado del actor de Piratas del Caribe ha asegurado ante la jueza Penney Azcarate que fue entre 2012 y 2013 cuando la relación de la pareja pasó su peor momento, relatando con detalle dos de los peores episodios que ocurrieron entre ellos en su casa de West Hollywood en los que él estuvo presente.

"Hubo una ocasión en la que tuvieron una pelea en su casa de West Hollywood. Johnny me dijo: 'Llévala al apartamento del centro de la ciudad para que pueda relajarse y refrescarse'. Mientras conducíamos hacia el centro, ella iba llorando. En esa época las discusiones ocurrían con bastante frecuencia y yo le dije: 'Esto no puede seguir así, os vais a matar o vais a terminar en la cárcel'. Sin embargo, después el guardia jurado ha asegurado que tras sus consejos, la actriz le contestó con lágrimas en los ojos: “Pero le amo y no le quiero perder".

También ha dado los detalles de otra pelea que no acabó con lesiones gracias a su rápida intervención, según puede vérsele relatar en Independent TV, Dean Bett estuvo presente un día en el que Amber Heard tras insultarles, a él y a Johnny Depp "tiró una botella de agua o un vaso de plástico por las escaleras, que rebotó en la dirección de Johnny. Yo lo atrapé al vuelo y salimos de allí lo antes posible", así lo narra el guardaespaldas.

Se trata de uno de los hombres más cercanos a la pareja en sus años de relación y hasta ahora, desde que empezó el juicio el pasado 11 de abril, ha sido uno de los más claros a la hora de definir la relación que mantuvieron. Según Bett, tras conocerse en el rodaje de el rodaje de Diario de un seductor y casarse: "Empezaron siendo una pareja muy amorosa, casi como de secundaria, estaban muy emocionados el uno con el otro. Él era muy feliz y ella también. Luego comenzaron a discutir de forma periódica y poco a poco las discusiones comenzaron a progresar más y más y más"

