María Teresa Campos cuenta emocionada cómo ha vivido la boda de su nieto

María Teresa Campos reconoce haber vivido un día muy especial en la boda de su nieto. José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego y su exmarido, Francisco Almoguera, conntrajo matrimonio con su novia Paola el pasado 14 de mayo en una finca de Torrejón de Velasco en Madrid. Una ineluddible cita a la que acudió todo el clan Campos. La veterana presentadora llegaba a la boda de su nieto del brazo de su chófer Gustavo con un vestido en color rosa con detalles de pedrería y dispuesta a vivir un día inolvidable.

-Las primeras y emocionadas palabras de Terelu Campos tras la boda de su sobrino

Un día después de la celebración, la presentadora ha contado lo bien que se lo había pasado en la boda de su "chico favorito". "Me lo pasé fenomenal, muy bien", reconocía ante las cámaras de la agencia Europa Press. "Es mi nieto, le quiero muchísimo porque es un chico buenísimo, buenísima persona y están muy enamorados los dos y fue muy bonito verlos", ha destacado. A diferencia de su hija Terelu Campos y su nieta, Alejandra Rubio, que conocieron a la novia el mismo día de la celebración, María Teresa ya conocía a Paola: "Un día vinieron los dos a comer a mi casa".

La comunicadora malagueña quiso mantenerse al margen de cualquier tipo de polémica y no opinó sobre las declaraciones de su nieta Alejandra que señaló que Carmen Borrego estaba súper nerviosa y no pudo disfrutar del enlace como hubiese deseado. "Ayer estaba super enfadada. Yo creo que no disfrutó mucho de la boda en general", confirmaba la hija de Terelu en Viva la vida. Algo de lo que no quiso hablar y reiteró el momento tan emotivo que vivio al ver dar el 'sí, quiero' a su nieto. "Fui a la boda de mi nieto, lo pasamos muy bien, nos trataron muy bien. Estuvimos familiarmente todos juntos y es un día para recordar toda la vida". "No digo nada más", añadió sin querer empañar un momento tan especial para toda su familia.

María Teresa Campos está muy unida a su nieto y ha querido mandarle un sabio consejo para que su felicidad perdure toda la vida. "Deseo que se quieran mucho. Es difícil decir que se sigan queriendo como el primer día, pero que se sigan queriendo…". Y añadió que quizá la clave del éxito es que se acepten tal y como son, con sus defectos y virtudes. "Yo creo que querer a una persona, y no hablo de mi nieto, cuando tú quieres a una persona quieres a esa persona como es e intentes que uno ayude al otro. Tú quieres a una persona asumiendo que perfectos no somos nadie, por lo tanto yo eso es lo que le deseo, que sea una pareja que se entienda así, cada uno sabiendo como es el otro".

Una cita que reunió a todos los miembros más mediáticos de la familia. Alejandra Rubio acudió acompañada de su pareja Carlos Agüera, y Carmen Rosa, la hija menor de Carmen Borrego y hermana del contrayente, señaló lo feliz que estaban todos en el gran día. Tras la ceremonia, Terelu y su hija Alejandra contaron los detalles más emotivos en el programa Viva la vida y destacaron sobre todo que habìa sido "una jornada de reencuentros". Recordemos que es el primer acontecimiento familiar vivido tras la renconciliación entre las hijas de María Teresa Campos, así como entre Carmen y su sobrina Alejandra Rubio.