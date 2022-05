Alejandra Rubio desvela los detalles más emotivos de la boda de su primo, el hijo de Carmen Borrego

La boda del primer nieto de María Teresa Campos ha sido el otro evento que ha acaparado todas las miradas en el fin de semana, además del tercer puesto de Chanel con su SloMo en Eurovisión. Para Carmen Borrego era uno de los días más especiales del año: se casaba su hijo José María Almoguera. Aunque según ha contado Alejandra Rubio, su tía no lo disfrutó como hubiese querido: "Ayer estaba super enfadada. Yo creo que no disfrutó mucho de la boda en general", confirmaba la colaboradora en Viva la vida, dando detalles de lo acontecido en la tarde-noche del sábado. Y es que, la hermana de Terelu Campos estaba tan pendiente de la expectación que había generado el enlace en torno a los medios de comunicación y de que no se filtrase ninguna fotografía del interior de la celebración, que como bien ha recalcado Alejandra, "no disfrutó" porque estaba "súper nerviosa".

La familia Campos se reúne en la boda de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego

Sin embargo, fue un día para recordar para el clan Campos. Fue una boda de muchas emociones a flor de piel y de momentos muy emotivos como bien han contado Alejandra Rubio y Kike Calleja, quien también acudió a la ceremonia por ser muy amigo de la familia. Según ha explicado la hija de Terelu, uno de los discursos más emocionantes fue el que le dedicó la novia Paola a su ya marido José María, para quien tuvo preciosas palabras de agradecimiento a la vida por ponerle en su camino, resaltando que nunca iba a encontrar un hombre como él. De hecho, la propia Alejandra ha recalcado lo calmado que estaba el novio y lo mucho que disfrutó del momento: "Yo vi a José mucho más tranquilo, en ningun momento le vi nervioso. Me alegro que lo disfrutara, porque Carmen yo creo que estaba súper nerviosa. Entiendo que se pusiera así, pero me alegra que José disfrutara de esto".

El 'chico favorito' de María Teresa Campos da el 'si quiero' este fin de semana en Madrid

Hacia las 20 horas de la tarde, y después de celebrarse la ceremonia, María Teresa Campos regresaba a su hogar para descansar del día tan intenso que le había deparado. El resto del clan Campos pudo disfrutar al máximo de la boda del hijo de Carmen Borrego. De hecho, la propia Terelu contaba después del 'sí, quiero' que cuando se ponía a llora no sabía parar. Además, la madre de Alejandra Rubio daba más detalles que reafirmaba su hija en el día de hoy. "La novia ha estado muy emocionada. Ha dicho cosas tan bonitas. No la conocía personalmente, pero he tenido el privilegio de verla antes que nadie vistiéndose de novia. Súper cariñosa", contaba Terelu. Concretamente Alejandra ha confirmado las palabras de su madre del mismo día de la boda: "No la conozco porque nadie me ha invitado a conocerla ni nada. Mi madre tampoco. José sí conoce a Carlos. Pero es que Carlos está súper integrado en la familia, pero a otro nivel. Tiene mucha relacion con mi madre, con mi hermano, con mi padre", explicaba la colaboradora.

En cuanto a las filtraciones de imágenes de la boda, Alejandra ha querido dejar claro que era imposible que hubiese sido desde su entorno más cercano: "De nuestra familia estuvo muy poca gente y es gente que no tiene nada que ver con este mundo. Nadie ha filtrado nada", indicaba la hija de Terelu Campos. Aun así, Alejandra Rubio ha destacado que el hacer "una exclusiva" tiene sus "consecuencias": "Él no tenía nada que ver con esto. Al final se ha metido en este mundo (su primo). Tenía muy claro que él quería separar todo esto, por eso al final si haces una exclusiva ya te has expuesto. Entonces ya la gente va a hablar de ti, va a opinar de tu boda, de tu novia, de todo", opinaba la hija de Terelu Campos.