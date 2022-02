¡Otra mudanza en el clan Campos! Alejandra Rubio inicia una nueva etapa con su novio

La vida le sonríe a la familia Campos, sobre todo a Alejandra Rubio. Desde que comenzase su romance con Carlos Agüera el pasado verano, la hija de Terelu Campos se ha mostrado siempre muy feliz cuando ha tenido que hablar de él. Y más ahora que ha dado uno de los pasos más importantes de su vida. La nieta de María Teresa Campos ha confirmado a Emma García que se muda con su pareja: "Estamos viviendo juntos, pero nos mudamos a otra casa más grande", ha confesado Alejandra Rubio en Viva la vida. La joven sigue los pasos que dio su madre el pasado mes de noviembre, fecha en la que la mayor de las Campos decidía trasladarse a un piso en Aravaca.

Alejandra Rubio se emociona al recibir una sorpresa de su novio en directo

Alejandra Rubio ha decidido avanzar en su relación y ya tiene planes de mudanza con Carlos Agüera. La nieta de María Teresa Campos cambiará de residencia para estar, según ha dicho, más cerca de su madre: "Me mudo al lado de casa. Quiero cambiar. Voy a estar cerca de mi madre". Los dos ya viven juntos desde hace un tiempo, pero tienen ganas de trasladarse a otro lugar, según ha comentado la propia protagonista. Al comentar la noticia de su mudanza, el resto de colaboradores han querido preguntarle si el traslado de residencia se debe a que están pensando en ampliar la familia, algo que ha hecho mucha gracia a Alejandra Rubio, que ha empezado a reírse y a negar la posibilidad de un futuro embarazo.

María Teresa campos ha vendido su casa: entramos en su fabulosa mansión, habitación por habitación

Además de confirmar la noticia de su mudanza, Alejandra Rubio ha negado rotundamente estar mal con su chico después de salir a la luz que discutió con él: "Con mi novio todo genial. No es verdad que discutiéramos, estamos muy bien", explicaba. Al parecer, un testigo había contado en Socialité que la pareja se encontraba en un establecimiento comercial y que el joven no estaba muy implicado en la elección de unos muebles -que utilizarían para su nueva casa-, algo que molestaba mucho a la hija de Terelu Campos, momento que habrían presenciado los que estaban en la tienda. Una información que Alejandra ha negado sin dudar: "Todo esto me hace mucha gracia porque no sé de dónde se lo sacan, no discutimos por ningunos muebles porque ya los teníamos elegidos, simplemente fuimos a encargarlos. Al verlo nos hemos reído y no le hemos dado más importancia", contaba la sobrina de Carmen Borrego.

¿Cómo ve Alejandra Rubio la vuelta de su madre a 'Sálvame'? La hija de Terelu Campos responde

Zanjada la polémica, y con la revelación de la noticia de la mudanza de Alejandra Rubio y Carlos Agüera, todo indica a que la relación va viento en popa. A pesar de ser una pareja discreta, ya que su novio era una persona anónima, el pasado domingo la hija de Terelu Campos recibió la sorpresa de su vida: el joven apareció con un enorme ramo de flores en el plató del programa donde ella colabora, adelantándole el regalo de San Valentín y declarándole su amor en público: "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer... sé el esfuerzo que está haciendo", exclamaba Alejandra, sorprendida del atrevimiento de su novio. Un gesto que ilusionaba y afianzaba la relación aún más si cabe, sobre todo si ya tenían en mente los planes de mudanza.

