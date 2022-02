Alejandra Rubio se emociona al recibir una sorpresa de su novio en directo

Hace cuatro meses hicieron oficial su relación. Alejandra Rubio presentaba a su nuevo amor, Carlos Agüera, un joven de 22 años con el que comenzó una relación el pasado verano. Después de su comentada ruptura con Álvaro Lobo, la nieta de María Teresa Campos recuperaba la ilusión junto a este chico que vive en Málaga y está muy integrado en el círculo de la hija de Terelu Campos. Tanto es así que no tuvo inconveniente en sorprender a su novia en directo y apareció en su programa Viva la vida.

VER GALERÍA

Carlso Agüera grabó primero un vídeo en el que le decía a su novia lo mucho que la quiere, coincidiendo con San Valentín. Pero la sorpresa no se quedó ahí, y minutos después apareció en el plató con un gran ramo de rosas rojas para declararle a Alejandra su amor en público. "Ha hecho un gran esfuerzo para estar en este momento contigo… Tiene que estar muy enamorado de ti”, decía la presentadora Emma García.

-Terelu Campos, de cena con Alejandra Rubio y su novio, ¿qué opina de él?

Alejandra Rubio se quedó practicamente sin palabras al verle y no daba crédito a lo que estaba sucediendo. "No me lo puedo creer, no me lo puedo creer... Se lo agradezco muchísimo porque sé que a él le cuesta mucho esto, no me lo esperaba para nada”. Después de entregarle el ramo de flores, se fundieron en un romántico beso y abandonaron juntos el plató para celebrar San Valentín.

VER GALERÍA

Carlos Agüera, que reside en Málaga, no ha dudado en trasladarse a Madrid para celebrar este primer San Valentín junto a su chica y antes de marcharse desvelaron sus planes para celebrar el Día de los enamorados: "Lo celebraremos en casita, los dos, tampoco hace falta mucho más", señalaba con una gran sonrisa la colaboradora televisiva.

La hija de Terelu Campos compartía su primer posado con su nuevo novio el pasado mes de octubre, una bonita imagen en blanco y negro de lo más romántica y cariñosa que ponía de manifiesto que lo suyo iba en serio. La colaboradora de Viva la vida desde entonces ha intentado mantener su relación en un discreto segundo plano y confesaba entonces a los reporteros: "Estoy disfrutando mucho la verdad, pero él es anónimo y no tiene nada que ver con esto". Carlos es un atractivo chico de 22 años, deportista y aventurero, según las fotografías que comparte con sus fans. Durante este tiempo, el nuevo novio de Alejandra Rubio no duda en venir siempre que puede a la capital para estar más cerca de su chica como ya hicieron cuando disfrutaron juntos del multitudinario concierto del puertorriqueño Rauw Alejandro.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.