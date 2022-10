Carmen Borrego se sincera y asegura que tiene que 'aprender a poner límites a su hijo'

Carmen Borrego, que se convertirá en abuela por primera vez dentro de unos meses, no pasa por uno de sus mejores momentos familiares. Hace unos días que unos audios de su nuera Paola le provocaron un terrible disgusto, unos desafortunados comentarios sobre ella, su hermana y su sobrina Alejandra a los que contestó en Lecturas. "Quiero que quede claro que he hablado en la revista para ayudarles a ellos. Lo único que le pido a mi hijo es que no se separe de su mujer y que si me tiene que sacrificar a mí que me sacrifique", ha dicho la colaboradora en Sálvame, donde ha asegurado que nada de lo que hace en su día a día lo hace con mala intención. Muy segura con que tiene que empezar a pensar en ella misma, la hija pequeña de María Teresa Campos se ha emocionado expresando que es una mujer "muy comprometida" pero que a veces se equivoca tomando decisiones.

Arrepentida con algunos de sus comportamientos que ha ido repitiendo a lo largo de su vida, Carmen ha afirmado que no se encuentra bien y que no quiere remover cosas de años atrás. Pero no solo eso, Borrego ha asegurado que le vino muy bien "explotar" el pasado miércoles 26 de octubre porque tenía mucha tensión acumulada. "Estando en esta situación acabas metiendo la pata. De hecho, me equivocado muchas veces, pero en estas declaraciones no. Lo he hecho de manera consensuada y en mi vida se me hubiera ocurrido hacerlo sin que estuviera hablado. No me merezco que se me haga responsable de loa audios. Como madre perdono y perdonaré siempre, pero tengo que aprender a poner límites a mi hijo", ha explicado la colaboradora a sus compñeros de Telecinco.

Muy emocionada con sus palabras, la hermana de Terelu Campos le ha dicho a su hijo que él sabe perfectamente que ella no ha metido la pata. "Cuando has vivido muchas cosas y solo te han llevado a ser una desgraciada, además hace tiempo que tomé las riendas de mi vida, dices basta. Tengo unos hijos maravillosos y un marido que tiene el cielo ganado, que es el que me entiende. Llevo tres días llorando, no por la exclusiva, porque esto me ha ocasionado algo muy duro en mi vida que voy a superar, pero nececito tiempo porque esto me ha removido cosas del pasado. Me he visto reviviendo cosas que no quiero. No quiero que nadie sea infeliz y me he matado y seguiré haciéndolo todo porque sean felices, pero de verdad tengo que poner límites", ha continuado diciendo Carmen.

Entre lágrimas, Carmen además ha dicho que su nuera Paola le ha acercado siempre a su hijo y siempre se ha portado maravillosamente con ella, aunque ahora ha visto "otra cara" desconocida de ella. "Las cosas podrán ser como antes, pero hasta que no lo habéis puesto no he sido consciente. Siempre he dicho que no tenía problemas con ella, y no lo tengo porque no soy rencorosa, lo digo desde el dolor, pero no me esperaba ciertas cosas estos días", ha confesdo Borrego, que también ha asegurado que lo que peor le ha sentdo ha sido la falta de empatía. "Ahora misma no estoy preparada para hablar con mi hijo a solas porque hay que hablarse desde el cariño y no quiero ponerme a llorar", ha revelado.