Terelu Campos y Carmen Borrego cuentan lo que más les preocupa de su madre: 'Está muy baja anímicamente'

María Teresa Campos ya ha comentado en más de una ocasión lo importante que es el trabajo para ella y mantenerse activa. Carmen Borrego y Terelu Campos, conscientes de ello, han contado hasta que punto es una cuestión que les preocupa. Aseguran que la veterana presentadora, que está a punto de cumplir ochenta y un años,“no sabe disfrutar si no tiene trabajo”. Terelu ha revelado en Mi casa es la tuya que es una lucha y ambas han reconocido que ven a su madre “muy baja anímicamente”.

Según ha afirmadoTerelu, el problema de la generación a la que pertenece su madre es que no había casi entretenimientos y las personas no tenían aficiones, sino que centraban toda su atención en el trabajo, que acababa siendo también su diversión. La hija mayor de la comunicadora ha explicado que para María Teresa es importante sentirse útil, participar aunque sea de manera puntual en algún programa, a pesar de que sus hijas insistan en que haga las maletas y aproveche para viajar a Málaga y descansar allí.

Las dos hermanas son conscientes de que para su madre, trabajar es una necesidad. “Durante año y medio estuvo entretenida con el canal de YouTube. A mi madre le pones una cámara delante y cambia. Es su vida. Mi madre ha sido una persona que ha estado desde los quince años trabajando y es feliz haciendo cosas”, ha explicado Carmen Borrego, que ha reconocido que quiere verla feliz y si eso implica que puede hacer pequeñas cosas en televisión, que así sea.

La propia María Teresa no ha ocultado su deseo de volver a los platós: “me gustaría hacer un programa. No necesariamente que fuera un programa entero, pero participar en una parte. Yo sé que soy mayor. Eso no quiere decir que sea tonta”, ha asegurado a Bertín Osborne. La presentadora ha recalcado que “no se puede parar de la noche a la mañana porque cumplas un numerito. Yo no he tirado la toalla. Sé que puedo hacer cosas. Me encuentro con las facultades para hacerlas. No comprendo por qué me he quedado en mi casa”, ha sentenciado. Para María Teresa ha sido una gran suerte tener la posibilidad de dedicarse a su gran pasión en el mundo de la comunicación: “mi trabajo ha sido un lujo de la vida. Mucha gente ha tenido que trabajar en algo que no le gustaba. Eso es como un martirio. Yo he tenido la gran fortuna de hacerlo en lo que me gustaba y para lo que servía”, ha recalcado.

La 'guerra' en el clan Campos

A lo largo de los últimos meses, Carmen Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio, han sido protagonistas de un enfrentamiento que ha generado un sinfín de titulares. Un distanciamiento que ha llegado a traspasar los límites de la pequeña pantalla y que ha calado en la familia. Fue a comienzos de año cuando se reconciliaron y las aguas volvían a su cauce, pero Terelu Campos no ha dudado en sincerarse sobre qué fue lo que más le dolió de ese episodio que, afortunadamente, ha quedado en el pasado. Asegura que las cosas se han exagerado mucho y se les ha dado una trascendencia que no debían tener: “a mi modo de entender se le habían dado armas a los enemigos”, ha comentado. Terelu ha querido dejar claro, por un lado, que hay muchas personas que no sienten simpatía por la familia y que aprovecharon las discusiones para poder tener contenido nuevos, en un momento en el que no ha habido abundancia de temas. La colaboradora ha explicado que además todo se magnificó al haberse vivido de cara a los focos.

Terelu ha revelado que, finalmente, decidió que era mejor dar un paso atrás: “pensé que era mejor dar un paso para atrás, pero cuando vi que la cosa no iba para adelante dije que estaba harta de las dos. Yo he llorado muchísimo a solas. Muchísimo de pena, de tristeza, de incomprensión”, ha sentenciado a la par que Carmen Borrego ha dicho que para ella también fue una etapa complicada.

