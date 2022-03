María Teresa Campos se emociona al asegurar que necesita trabajar para llenar su vida

María Teresa Campos, que hace unos días fue galardonada con el premio de Andalucía de Periodismo por su trayectoria, se ha sincerado con Anne Igartiburu para lanzar un mensaje que desde su punto de vista es muy importante: "No puedo irme sin decir algo", ha dicho la presentadora, que ha sido la invitada de Diez momentos, el nuevo programa de Telemadrid que repasa la trayectoria de diversas celebridades a través de una decena de experiencias que han marcado su vida, ya sea en el ámbito personal o profesional. "Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué, si es porque soy mayor, pero no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque, aunque sea un poquito, llena mi vida, así no estoy sentada en mi casa", ha relatado a la también conductora de Corazón, asegurando además que no quería llorar diciendo estas palabras. "A mí eso, y no me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo", ha añadido muy emocionada.

VER GALERÍA

María Teresa Campos, premiada en Andalucía por su gran trayectoria profesional

La comunicadora, que es graduada en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga, medalla de Oro de Andalucía en el año 2000 y medalla de Oro al mérito en el trabajo en 2017, ha hecho hincapié en que no es justo que sea la única persona para la que no haya sitio en la televisión. Además, ha dejado claro que no tiene nada que ver con las cuestiones económicas ni hace falta que sea un puesto como presentadora. "No estoy hablando de hacer un programa, estoy hablando de hacer una colaboración, de algo que me haga sentir que me levanto por la mañana y hago cosas", ha insistido, reconociendo también que es posible que "todo no se puede tener en la vida" y a lo mejor ya ha tenido demasiado.

No es la primera vez que la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego pide trabajo y se queja de que nadie le ofrece algún puesto en televisión. Hace unas semanas la comunicadora explicó en ¡HOLA! que no entendía que no hubiera cualquier hueco para ella. "Cuando voy por la calle, siempre me preguntan cuándo vuelvo y dónde estoy. Si viera que nadie me echase de menos, yo sería la primera en no querer volver. Pero no es lo que siento", dijo la presentadora, expresando que hay personas a las que siempre les dan proyectos y no entiende el porqué.

Alejandra Rubio hace autocrítica tras el reencuentro con su tía: 'El mayor error ha sido destapar esto'

La presentadora, que se ganó el apodo de 'la reina de las mañanas' después de trabajar en Por la mañana, A mi manera, Esta es tu casa, Pasa la vida o Día a día, también quiso dejar claro que le molestaba que se hablara de su familia y quiso expresar lo bien que se llevan todas. Pero no solo eso, María Teresa le dio un consejo a su nieta, Alejandra Rubio. "Además de estar en la televisión debe de hacer su carrera. Unos estudios para que el día de mañana se presente a alguna serie y, sobre todo, poder hablar inglés", ha dicho la presentadora.

