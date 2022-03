Carmen Borrego deja claro cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia su hermana y su sobrina

Carmen Borrego ha acudido a Sábado Deluxe con la intención de calmar las aguas, revueltas desde hace varios meses, dentro de su propia familia. La hermana pequeña ha respondido a las preguntas de Conchita en el polígrafo, una decisión que Terelu no entendía y que puso “nerviosa” a la colaboradora durante el programa de Viva la vida: “Yo creo que un polígrafo es un espacio complicado que lleva mucho a la controversia, la especulación, incluso al mal rollo”, explicaba Terelu. Con estas palabras la madre de Alejandra Rubio hablaba de lo que significaba para ella la máquina de la verdad y de lo mucho que le preocupaba la situación que se podría generar.

La hija pequeña de María Teresa se ha mostrado tranquila desde el inicio hasta el final. "Espero que se sepa mi verdad. Cuando una cuenta su verdad debe asumir que no a todo el mundo le siente bien. No vengo a hacer daño a nadie. No es mi intención", ha asegurado la invitada. Desde el primer momento, Carmen Borrego ha dejado muy claro que no detesta a su hermana y a su sobrina, a pesar de que Alejandra hubiese dicho que su tía “no está bien de la cabeza”. Unas palabras que no sentaron nada bien a Carmen, que creía que tras el agravio su relación con ella no volvería a ser como antes.

Terelu Campos y Carmen Borrego: cronología de su 'tira y afloja'

El cumpleaños de Belén Esteban supuso un punto de inflexión entre las dos. Terelu y Carmen se reencontraron de nuevo, aunque ambas coinciden en que todo se produjo con “absoluta normalidad”. "Me alegró mucho verla y estaba nerviosa porque no sabía cómo iba a ser la situación. Vino con naturalidad a saludarnos a mi marido y a mí, empezamos a hablar como si no hubiera pasado nada. No era el sitio para hablar del conflicto", ha explicado la menor de las Campos. Borrego ha reconocido en el polígrafo que “aunque esté enfadada por cosas, que se tienen que hablar, sé que la quiero con locura”.

En esa fiesta, Carmen Borrego coincidió con Alejandra Rubio. "No me saludó obligada por nadie porque me saludó y escuché después cómo la madre le preguntaba '¿has preguntado a tu tía?' cuando ya me había saludado", ha confirmado, añadiendo que su sobrina le “había hecho mucho daño, más de lo que ella piensa”. Tras abordar lo ocurrido en el cumpleaños, María Patiño -presentadora de la noche- le ha preguntado si consideraba “poco constante en sus estudios” a Alejandra, algo que Carmen ha tenido que confirmar: "creo que es una evidencia, no es que lo diga yo. No es nada malo, uno se puede equivocar muchas veces en el camino que debe coger”.

A pesar de las duras respuestas que dio al polígrafo, Carmen Borrego ha querido dejar claro que el sentimiento de cariño que tiene hacia su familia es verdadero. Horas después de someterse al detector de mentiras, Borrego ha publicado una foto para todos sus seguidores con un cariñoso mensaje hacia Terelu y Alejandra: “Quiero a mi hermana y a mi sobrina. ¿Alguien lo duda?”. Lo que seguro que nadie duda es que tienen que hablar muchos temas y, como aseguró la colaboradora de Viva la vida, tras los mensajes que se habían enviado, se sentarán a “hablar”.

