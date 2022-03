Terelu Campos habla abiertamente sobre su estado de salud y del distanciamiento con Carmen Borrego

Terelu Campos ha pasado unos días difíciles. Entre la tensión generada con su hermana Carmen Borrego, después del reencuentro en la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban, y las pruebas médicas a las que se ha sometido, la colaboradora televisiva ha vivido unos días muy intensos. Al preguntarle hoy en Viva la vida sobre cómo está actualmente la situación con su familia, aseguraba que se sentía “nerviosa” por todo lo acontecido. Aprovechando las circunstancias, la presentadora Emma García se ha interesado por su estado de salud, a lo que Terelu ha querido tranquilizar a todos explicando que había tenido “una semana complicada a nivel de médicos”, pero que “todo” estaba “bien, gracias a Dios”, ha confirmado la madre de Alejandra Rubio, confesando que había hecho “partícipe” a su hermana acerca de su estado.

Terelu ha comentado que Carmen Borrego, a pesar de la tensión que hay entre ellas, le mandó un mensaje con la intención de acompañarle a sus pruebas médicas, pero la colaboradora le dio la negativa ya que no suele ir acompañada -a excepción de su doctora-. En relación a esto, Terelu ha tenido palabras de cariño hacia ella y el médico que le detectó el segundo tumor, porque, según ella, “Juanjo” le “salvó la vida”. Una de las veces que ha tenido que acudir esta semana al hospital, además de chequearse en las respectivas revisiones, ha sido para mirarse una zona de la pierna: “Tengo un problema en la rodilla desde hace tiempo. Me hice todas las pruebas, me vacunaron y a las horas la rodilla se inflamó”, ha confesado.

No es la primera vez que la colaboradora se encuentra inmersa en las citas médicas, con el fin de prevenir cualquier enfermedad. Hace casi diez años que fue diagnosticada con el primer carcinoma maligno en la mama derecha, durante unas vacaciones en Hawái. Una enfermedad que tuvo que combatir y que, seis años más tarde, se volvería a enfrentar a ella con la aparición de un tumor en el mismo pecho. No obstante, la madre de Alejandra Rubio superó las dos batallas y, en 2017, pudo anunciar que había ganado al cáncer: “Cuando fui a la última consulta de mi oncólogo, iba muy angustiada, pensé que me iba a decir que no había podido llegar a la meta, y cuando me dijo que estaba todo bien, respiré”. Esos dos momentos han hecho que Terelu acuda con asiduidad a las revisiones propuestas por los médicos, para estar en una constante vigilancia.

Aunque la confirmación de su buen estado de salud tranquiliza a la colaboradora, Terelu Campos lleva unos días “nerviosa” porque, después del reencuentro con Carmen Borrego en la fiesta de Belén Esteban, ella pensaba que “las cosas ya estaban bien”. Lo que más ha descompuesto a la hija de María Teresa Campos ha sido conocer la noticia de que su hermana se iba a someter a un polígrafo: “Yo creo que un polígrafo es un espacio complicado que lleva mucho a la controversia, la especulación, incluso al mal rollo”, ha asegurado. “Tengo la sensación de que soy la tonta de la clase, en el sentido que lo sabe todo el mundo menos yo”, ha confesado disgustada a la presentadora.

No obstante, Terelu Campos ha dejado claro que no tiene “miedo”. “Miedo tienen las personas que hacen cosas malas y delictivas contra la sociedad. Yo no tengo ningún miedo. Lo que sí tengo es preocupación. Preocupación de que el polígrafo derive otra vez, porque no puedo más”, ha explicado. Terelu se ha sincerado durante toda la conversación con Emma García: “A mí no me ha costado jamás en la vida descolgar el teléfono. Ni siquiera me ha costado con un amigo, ¿me va a costar con una hermana?”, se ha cuestionado a sí misma. “Confío en ella y creo en ella porque es mi hermana. Me preocupa más lo que ocurra alrededor o que la cosa se lleve a un camino en la que ella se vea en una situación incómoda”, ha comentado Terelu emocionada, sentenciando que lo que espera del polígrafo con Carmen es que “sea un anoche de más acercamiento y no de distanciamiento. Habíamos dado un paso y no me gustaría nada si tengo que bajar el escalón”, ha sentenciado la colaboradora.

