Terelu Campos estalla contra Carmen Borrego tras las palabras sobre su hija: 'Estoy harta, muy harta'

Siguen sin calmarse las aguas dentro de la familia Campos. Esta vez, Terelu ha vuelto a saltar a la palestra tras las declaraciones que hizo Carmen Borrego, hace una semana en Sábado Deluxe, sobre un tema que le toca muy de cerca: su hija Alejandra Rubio. Ha sido en Viva la vida donde la colaboradora ha vuelto a dar la cara por su hija. Después de que su hermana dijese que su sobrina era “poco constante con sus estudios”, la mayor de las Campos no lo ha querido pasar por alto y ha respondido indignada a Carmen Borrego. Hay que recordar que Alejandra empezó dos titulaciones, pero la joven no quiso continuar dado que no era lo que ella quería de verdad y decidió tomar otro rumbo profesional.

VER GALERÍA

Terelu Campos se refugia en sus amigas para afrontar todos sus ‘sinsabores'

“Estoy harta, muy harta. Si no hablo porque me callo, si hablo porque contesto… Yo no he fomentado esto ni me he lucrado con esto. Quiero vivir tranquila. Entiendo y respeto que a cualquiera le duelan sus hijos. Y yo soy madre de una hija estupenda", ha comentado Terelu Campos, haciendo ver que ya no podía más con el tema de su hija y que, lo único que quería era que todo terminase "para el lado que sea”. En su ferviente defensa de su hija ha acabado pidiendo respeto para Alejandra. “La que me duele es mi hija. Y puede resultar esto muy Pantoja, muy Benito y lo que queráis. Pero me duele mi hija. Porque en la juventud, todos nos hemos podido equivocar muchas veces. Debe ser que tenéis una memoria muy frágil. Porque si uno no se equivoca en la juventud, ¿cuándo lo va a hacer, con 56 años que tengo yo ya?”, ha comentado muy seria la colaboradora.

VER GALERÍA

Terelu Campos habla abiertamente sobre su estado de salud y del distanciamiento con Carmen Borrego

“Cuando una quiere a una persona lo que hace es quererla, protegerla y aconsejarla en la privacidad. Y eso es lo que hago yo. Querer a mi hija que es lo más importante de mi vida junto a mi madre. Lo mejor que he hecho en mi vida”, ha asegurado Terelu Campos enfadada, defendiendo su papel como madre. Con todo y con ello, la hija mayor de María Teresa Campos ha continuado afirmando que su hija es “el orgullo de mi vida” y que el deber como madre era defender a Alejandra: “Y si os jode, pues no me importa. Porque yo sí que voy a proteger a mi hija, porque es mi deber de madre proteger a mi hija. Y las personas que dicen quererme.. Quererme… Ay señor. ¿Quererme y tocas a un hijo?”, ha dicho Terelu.

VER GALERÍA

Lo único que ha pedido la colaboradora ha sido “respeto” para su hija, ya que “todos lo merecemos”. “Porque mi hija trabaje en la televisión y esté intentando aprender con lo que ella considera que es su vida, que ni a mí me pertenece… Que la justificación sea que trabaja en la tele y que se le puede decir lo que sea…”, ha criticado la colaboradora muy dolida por verse obligada dar un discurso defendiendo a su hija. “Se puede y se debe opinar, pero no de forma dañina”, ha zanjado Terelu Campos.

