Terelu Campos se refugia en sus amigas para afrontar todos sus ‘sinsabores' La relación entre la presentadora y su hermana Carmen Borrego no atraviesa un buen momento

La última etapa no está siendo fácil para Terelu Campos en el terreno personal ya que la relación con su única hermana no vive su mejor momento. La presentadora y Carmen Borrego siempre han estado muy unidas pero desde hace unos meses la tensión entre ambas es patente. En medio de este conflicto, la colaboradora de Viva la vida ha encontrado un gran apoyo en su grupo de amigos, que le hacen evadirse de los problemas gracias a planes como el que han hecho hace solo unas horas. "Estos momentos son los que me dan fuerzas para todos mis sinsabores", ha comenzado a decir la primogénita de María Teresa Campos junto a una imagen en la que aparece disfrutando de un aperitivo con ocho amigas y un amigo.

Sentada en un sofá, con un look gris oscuro y muy sonriente rodeada de sus confidentes, Terelu ha querido dedicar unas palabras de cariño a sus íntimas. "Gracias amigas por tanto amor que recibo de vosotras. Os amo. Juntas siempre", ha dicho. La presentadora de 56 años cuenta de manera incondicional con esta 'segunda familia' tanto para pasar los momentos complicados como para brindar a su lado por las buenas noticias, que también las ha recibido últimamente. Hace solo unos días era fotografiada asistiendo a unas revisiones rutinarias derivadas del cáncer que tuvo (se sometió a una doble mastectomía hace tres años) y de un problema en la rodilla. "Ha sido una semana complicada a nivel de médicos”, pero todo está bien, gracias a Dios”, decía en el programa en el que trabaja.

Hace quince días se producía un punto de inflexión entre las hermanas Campos al coincidir en la gran fiesta de cumpleaños de su amiga Belén Esteban, al que también asistió Alejandra Rubio, y actuar con absoluta normalidad a pesar de sus diferencias últimamente. Aunque en ese momento solo hizo falta una mirada para que Terelu y Carmen se dieran cuenta de lo mucho que se quieren y lo importante que son la una para la otra, esta última reconocía que no hablaron del conflicto que mantienen. Por tanto, este asunto sigue sin zanjarse por completo puesto que tienen pendiente una conversación en la que puedan aclarar punto por punto los motivos que han propiciado esta situación.

Tras el citado acercamiento las puertas estaban abiertas a volver a tener la misma relación de antes. Sin embargo, se produjo un paso atrás que complica la reconciliación y la armonía en la familia. La primogénita de María Teresa Campos se mostró visiblemente molesta por conocer en directo que su hermana iba a someterse esa misma noche a un polígrafo y no enterarse por ella. "No tengo miedo, lo que tengo es preocupación de que el polígrafo derive otra vez en polémica. ¡No puedo más! Todo lo ocurrido era impensable en el universo de las Campos”, decía. Sus presagios se cumplieron y los comentarios que Carmen hizo en este espacio, especialmente los referidos a Alejandra, no fueron de su agrado tal y como indica Lecturas.

El cambio de María Teresa Campos

En medio de este cisma familiar, María Teresa Campos acaba de decir adiós a su chalet en la lujosa urbanización de Molino de la Hoz, situada en la localidad madrileña de Las Rozas. En esta vivienda, construida en 2004 y decorada por Jaime Fierro inspirándose en el estilo palaciego de La Zarzuela, la presentadora pasó casi dos décadas de su vida y, por tanto ,se trata de un lugar lleno de importantes recuerdos. Ahora ha iniciado un nuevo capítulo en un ático de alquiler situado en Aravaca, a escasos trescientos metros del hogar de Terelu, quien por su parte abrió meses atrás las puertas de esta residencia en exclusiva a la revista ¡HOLA!

