Alejandra Rubio responde de manera tajante a las últimas críticas de su tía Carmen Borrego

Alejandra Rubio ha querido contestar hoy en Viva la vida a las últimas declaraciones de su tía, aunque ha asegurado que se “esperaba mucho peor” las palabras que la hija pequeña de María Teresa Campos daba el día anterior en el polígrafo de Sábado Deluxe, La colaboradora se enfrentó no solo al detector de mentiras, sino también a las preguntas de sus compañeros de programa. Concretamente era a esto a lo que hacía referencia Terelu Campos, horas antes de que su hermana se viese las caras con Conchita y la máquina de la verdad: “Me preocupa más lo que ocurra alrededor o que la cosa se lleve a un camino en la que ella se vea en una situación incómoda”, aseguró la mayor de las Campos.

Las respuestas de Carmen Borrego al polígrafo no han dejado indiferente a nadie y menos a su sobrina Alejandra Rubio, la cual también estaba implicada en ellas. La colaboradora se ha mostrado enfadada y ha querido salir en su defensa en el programa en el que trabaja. “Creo que es algo que me pertenece a mí y solo yo puedo hablar de mi vida privada”, ha asegurado Rubio, haciendo referencia a lo que opinaba su tía sobre la poca constancia que tenía su sobrina en sus estudios. A pesar de que Terelu pidió públicamente en el mismo programa que su hija no se pronunciase -aun entendiendo que tuviese su opinión, según la madre-, Alejandra ha tomado las riendas y se ha sincerado con Emma García: “Yo pensaba que iba a ser mucho más conciliadora. Si no quiere seguir con esta guerra no lo entiendo”.

“Yo creo que mi madre habló desde el respeto como siempre. Para mí la que mejor comportamiento tiene es mi madre”, ha dicho Alejandra hablando alto y claro y diferenciando los momentos que se dieron el día anterior en los distintos programas, con cómo habló su madre por la tarde y su tía por la noche. “Yo creo que mi madre en esta ocasión se ha decantado por mí, no siempre tengo la razón, pero hay cosas muy injustas y mi madre lo ve. Por mucho que quiera mediar y que esto pare, no se puede, porque ha habido cosas muy feas”, ha confesado la hija de Terelu.

Para más inri, Alejandra ha querido explicar a qué se debe el conflicto familiar del que tanto se habla y que tantos inconvenientes ha causado a las hermanas: “Este conflicto pasa porque yo tengo un problema. Hay cosas que se dicen de mí por detrás que a mi no me gustan. Como yo soy bastante respetuosa no quiero darle nada. A mí también se me ha hecho mucho daño. Tampoco me siento en ningún sitio a ganar ‘x’ dinero para hablar de mi familia ni absolutamente nada. Ni me he hecho ninguna exclusiva en ninguna revista ni nada y tengo clarísimo que no lo voy a hacer”, ha confesado Alejandra. En cuanto a la respuesta de su tía del parecido de su sobrina con ‘la niña de la curva’, la hija de Terelu ha comentado lo siguiente: “No me hace gracia, pero si ella lo considera que lo soy, me da igual. Ella misma se ve cómo es porque yo no insulto a mi tía porque es mi familia. A mi familia no la insulto. Yo nunca me he reído de cómo la llamaban”.

Además, Alejandra Rubio también ha explicado algunas respuestas que dio su tía durante el polígrafo, como por ejemplo el supuesto feo que le hizo Terelu Campos a la hija de Carmen Borrego el día de su cumpleaños, situándola en otra mesa que no era la de la colaboradora: “A la hija de Carmen no se la puso en una mesa alejada, ella estaba sentada en la mesa de al lado a la nuestra y estaba con gente que conocía desde hace tiempo”. Para finalizar, Alejandra ha dado su visión global diciendo lo siguiente sobre su tía: “Si de verdad quiere que esto se acabe no te sientas ahí, porque no se puede entrar diciendo hoy no vengo a incendiar y luego…”.

