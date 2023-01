Carmen Borrego llega a su límite y abandona 'Sálvame': recordamos todo lo que ha ocurrido hasta tomar esta decisión

Carmen Borrego no pasa por uno de sus mejores momentos. Tras el bache de salud de su madre, que por suerte ya se encuentra en casa recuperándose, la colaboradora se ha visto sobrepasada con las últimas informaciones que han sañalado a Gustavo, chófer y confidente de María Teresa Campos, como la persona que estaría grabando conversaciones privadas de la familia y ha abandonado el plató muy enfadada. Incrédula con que el hombre de confianza de su madre pudiera ser "un topo" que filtrara la vida de las Campos, la hermana de Terelu ha tenido un gran enfrentamiento con Kiko Hernández, que ha sido quien ha descubierto lo que estaría haciendo a escondidas el conductor. "No quiero seguir participando de esto. Haced lo que queráis, poned grabaciones poniendo verde a mi familia, lo que queráis pero sin que yo participe", ha dicho Carmen entre lágrimas.

VER GALERÍA

La agridulce Nochebuena de Carmen Borrego con su hija y su sobrina Alejandra, ¡pero sin su hijo José María!

Kiko ha asegurado que existen varias horas de audios en los que se revelan secretos inconfesables sobre María Teresa y su familia, algo que ni Carmen ni Terelu se han creido en ningún momento pero que ha afectado a todos. "No puedo más. No estoy bien en este momento y además siempre es contra la misma persona, contra mí. ¡Pero qué he hecho yo! No quiero seguir participando de esto. No le digo ni al programa ni a nadie que no hagáis lo que queráis, pero no me hagáis participar. Es lo único que pido", ha continuado diciendo Borrego entre lágrimas a Jorge Javier Vázquez, a quien le ha asegurado que lo que ella quiere es que nadie le haga daño de algún tipo a su madre. "No lo voy a permitir", ha añadido.

En ese momento de sufrimiento, Carmen ha pedido al presentador que parase de hacerle preguntas y tras confesar que nadie de su familia lo está pasando bien ha sido cuando ha abandonado el programa de Telecinco. "¡Vale ya! Habéis empezado con mi hijo y hasta que no me enterréis no vais a parar. Me habéis fastidiado la relación con mi hijo, ahora con mi familia. ¿Cuándo vais a parar? ¡Ya está bien Jorge, todo tiene un límite en la vida y ese límite ha llegado!", ha dicho Borrego mientras tiraba su móvil al suelo y dejaba la sala en la que se encontraba junto a sus compañeros. Lejos de rectificar, Kiko ha asegurado que sería Ainhoa, pareja de Gustavo, quien habría estado "grabando" con su móvil: "Ha enseñado estas conversaciones". De hecho, el colaborador ha afirmado que ella es la que avisaba a la prensa y que él mismo vio al chófer hablando con un fotógrafo en la puerta de su casa: "Ahora que vengan los de siempre a decirme que es mentira", ha dicho Hernández.

VER GALERÍA

Carmen Borrego, disgustada, responde a las polémicas palabras de su nuera sobre su hermana Terelu y su sobrina

Carmen, que se convertirá en abuela dentro de poco, lleva meses sin hablar con su hijo José María tras unas declaraciones que hizo sobre él y su mujer después de que se publiciaran unos audios de su nuera Paola en los que se escuchaban unos desafortunados comentarios sobre ella, su hermana y su sobrina Alejandra. Desde entonces la relación entre madre e hijo no ha sido la misma, pero la colaboradora no ha perdido la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. "He sufrido y seguiré sufriendo como madre. Espero que todo se solucione y todo vuelva a su cauce, no ya solo por mí, porque también hay otras personas afectadas que tampoco se lo merecen. Yo no me lo merezco, pero hay otras personas que es impensable. Vamos a ser todos justos, razonables", dijo en Telecinco.